IND vs ENG Test Series: भारतीय टीम ने की तैयारी, हैदराबाद में स्पिन जाल में फंसेंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज!, ऐसे मात देने की तैयारी

Highlights पिच के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाल के दिनों में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। मार्क वुड ने स्वीकार किया टीम ने भी पिच के बारे में चर्चा की है।

IND vs ENG Test Series: भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड खेमे को हल्की चेतावनी देते हुए कहा कि गुरुवार से यहां शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला के शुरुआती मैच में जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच से स्पिनरों को मदद मिलेगी। टेस्ट मैच से दो दिन पहले पिच काफी सूखी दिख रही थी खास कर दोनों छोर के गुड लेंथ क्षेत्र के आस-पास।

द्रविड़ ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पिच के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। जब मैच शुरू होगा हम तब इसके बारे में पता करेंगे। मैंने जो देखा है उसमें यह पिच अच्छी दिख रही है।’ उन्होंने कहा, ‘पिच से हालांकि स्पिनरों को टर्न मिलेगा। कितनी जल्दी और कितनी तेजी इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। खेल जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से गेंद को अधिक टर्न मिलेगी।’

दूसरी ओर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने भी पिच के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा, ‘‘ हमने पिच पर चर्चा की है। हम इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। हमारे समूह में इतना आत्मविश्वास है कि हम कुछ खास कर सकते हैं। हमारे पास स्पिनर है, हमारे पास तेज गेंदबाज हैं, हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं और हाल के दिनों में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है।’’

वुड ने कहा, ‘‘ हम खुद को इन पिचों के मुताबिक ढालेंगे। हमारे पास ऐसा कप्तान है जो हमेशा मैच को आगे ले जाने की सोचता है। ऐसे में यह मनोरंजक श्रृंखला होगी।’’ इंग्लैंड के बल्लेबाजों के हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। हैदराबाद क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘ हमारे पास पिच तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है।

इससे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलेगी, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, इसमें बदलाव आयेागा। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के पास इन परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने का पर्याप्त अनुभव है।’’ भारतीय खिलाड़ी ने गुरुवार को यहां नेट अभ्यास सत्र में भाग लिया। टीम के लिए यह वैकल्पिक सत्र था लेकिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को छोड़कर सभी खिलाड़ियों ने दो घंटे से अधिक के इस सत्र में भाग लिया।