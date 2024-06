IND vs ENG T20 World Cup 2024: मुकाबले से पहले बादलों से घिरे आसमान के बीच से सूरज निकला, बारिश आखिरकार रुकी, तस्वीरें सामने आईं

Highlights एक्यूवेदर ने वर्षा की संभावना में 90% से 67% की कमी की रिपोर्ट की है इस घटनाक्रम से आज रात के मैच में परिणाम की उम्मीद बढ़ गई है बारिश के कारण होने वाली देरी को देखते हुए खेल को निर्धारित समय से 250 मिनट तक बढ़ाया भी जा सकता है

IND vs ENG T20 World Cup 2024 Semi FInal: क्रिकेट प्रशंसक खुश हो जाएं! गुयाना में आसमान साफ ​​हो गया है, ठीक उसी समय जब भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप 2024 में होने वाला दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है। कई दिनों तक भारी बारिश के बाद, मौसम ने अनुकूल रुख अपनाया है, और अब सूरज चमक रहा है। हालाँकि, दिन में बाद में भी बारिश की उम्मीद है, लेकिन इसकी तीव्रता पहले से कम होने का अनुमान है। एक्यूवेदर ने वर्षा की संभावना में 90% से 67% की कमी की रिपोर्ट की है।

इस घटनाक्रम से आज रात के मैच में परिणाम की उम्मीद बढ़ गई है। व्यवधान की स्थिति में, बारिश के कारण होने वाली देरी को देखते हुए खेल को निर्धारित समय से 250 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। मौसम में सुधार के साथ, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने प्रोविडेंस क्रिकेट ग्राउंड में नेट पर अभ्यास करने और फील्डिंग अभ्यास करने का अवसर लिया। उल्लेखनीय रूप से, विराट कोहली को अपने अभ्यास सत्र के दौरान यशस्वी जायसवाल के साथ बातचीत करते हुए देखा गया।

