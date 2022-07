IND vs ENG T20 Series: भुवनेश्वर बोले-ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता, गेंद को मैं स्विंग करा रहा हूं, तीन दिन में दूसरी बार इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को झकझोरा

Highlights लंबे समय तक स्विंग कर रही है, विशेषकर टी20 प्रारूप में। आक्रमण करेंगे और विकेट चटकाने का प्रयास करेंगे। भुवनेश्वर ने दो मैच में 25 रन देकर चार विकेट चटकाए।

IND vs ENG T20 Series: समकालीन क्रिकेट में बहुत कम गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से बेहतर गेंद को स्विंग करा पाते हैं लेकिन सफेद कूकाबूरा गेंद से तीन दिन में दूसरी बार इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को झकझोरने के बाद भारत के इस तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह गेंद को स्विंग करा रहे हैं या हालात के कारण ऐसा हो रहा है।

या फिर गेंद ही खुद स्विंग हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाने के बाद भुवनेश्वर ने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता (गेंद स्विंग क्यों कर रही है)।’’ उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि मैं यहां कई बार आ चुका हूं और मैंने यहां पिछली जो कुछ सीरीज खेली हैं उनमें गेंद स्विंग नहीं कर रही थी।

इसलिए हां, मैं भी हैरान था कि सफेद गेंद स्विंग कर रही है और लंबे समय तक स्विंग कर रही है, विशेषकर टी20 प्रारूप में। विकेट पर अधिक उछाल भी है। इसलिए हां, जब गेंद स्विंग करती है तो आप अधिक लुत्फ उठाते हो।’’ इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसे मैं स्विंग करा रहा हूं, परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है या फिर गेंद के कारण ऐसा है लेकिन हां, मुझे खुशी है कि गेंद स्विंग कर रही है।’’ भारत के इस अनुभवी तेज गेंदबाज का मंत्र सामान्य सा है, अगर गेंद स्विंग कर रही है तो वह आक्रमण करेंगे और विकेट चटकाने का प्रयास करेंगे।

