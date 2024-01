IND vs ENG:सरफराज खान- प्रथम श्रेणी में 66 पारियों में 3912 रन, तिहरा शतक भी जड़ा है, कमाल के हैं इस खिलाड़ी के आंकड़े

Highlights घरेलू क्रिकेट में सरफराज के आंकड़े बेहद शानदार हैं प्रथम श्रेणी में सरफराज ने अब तक 45 मैच खेले हैं 66 पारियों में 10 बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 3912 रन बनाए हैं

IND vs ENG: इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका तब लगा जब ये खबर आई कि दूसरे मैच में रवींद्र जडेजा और केएल राहुल नहीं खेलेंगे। किंग विराट कोहली पहले से ही बाहर हैं इसलिए भारत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि इस बीच टीम में एक ऐसा खिलाड़ी शामिल हुआ है जो कप्तान रोहित की चिंता कम कर सकता है। हम बात कर रहे हैं घरेलू क्रिकेट में जमकर रन बनाने वाले सरफराज खान की।

घरेलू क्रिकेट में सरफराज के आंकड़े बेहद शानदार हैं। प्रथम श्रेणी में सरफराज ने अब तक 45 मैच खेले हैं। इसमें 66 पारियों में 10 बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 3912 रन बनाए हैं। इस दौरान सरफराज का औसत 69.65 रहा है और नाबाद 301 उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है।

Has the time come for Sarfaraz Khan?



PS: He's been added to India's squad for the Vizag Test after KL Rahul and Ravindra Jadeja were ruled out with injuries. pic.twitter.com/1rZaMMK94b