IND vs ENG: रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतक, डेब्यू पर देवदत्त पड्डिकल ने 65 रन बनाये, भारत 255 रन आगे

Highlights भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आठ विकेट पर 473 रन बना लिये भारत ने आखिरी सत्र में 97 रन के भीतर पांच विकेट गंवाये पहला टेस्ट खेल रहे देवदत्त पड्डिकल ने 103 गेंद में 65 रन बनाये

IND vs ENG 5th Test: कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतकों की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को आखिरी सत्र में विकेट जल्दी गिरने के बावजूद अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आठ विकेट पर 473 रन बना लिये। भारत ने आखिरी सत्र में 97 रन के भीतर पांच विकेट गंवाये। इससे पहले रोहित (162 गेंद में 103 रन) और गिल (150 गेंद में 110 रन) ने दूसरे विकेट के लिये 244 गेंद में 171 रन जोड़े।

