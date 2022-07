IND vs ENG odi Series: नतीजे से काफी खुश हूं, सुधार की जरूरत है, कप्तान रोहित शर्मा बोले-ऋषभ और हार्दिक ने शानदार प्रदर्शन किया

Highlights कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है लेकिन प्रयासों से खुश हूं। हम पिछली बार यहां हार गये थे। हरफनमौला प्रदर्शन से भारत को सीरीज 2-1 से जीतने में अहम भूमिका निभायी। पंड्या और पंत ने संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए पांचवें विकेट के लिये 133 रन की साझेदारी निभायी।

IND vs ENG odi Series: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तीन मैचों की वनडे सीरीज जीतने के बाद कहा कि कुछ चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है लेकिन टीम ने सफेद गेंद के चरण में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह शानदार है।

इंग्लैंड को निर्णायक वनडे में पांच विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद रोहित ने कहा, ‘‘नतीजे से काफी खुश हूं। हम बतौर टीम सफेद गेंद के क्रिकेट में कुछ हासिल करना चाहते थे और हमने किया। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘आगे बढ़ते हुए हमें कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है लेकिन प्रयासों से खुश हूं। हम पिछली बार यहां हार गये थे।

यहां जीतना आसान नहीं है लेकिन हमने जिस तरह से सफेद गेंद का चरण खेला, वह शानदार है। ’’ रोहित ने कहा, ‘‘मध्य के ओवरों में इन बल्लेबाजों ने ज्यादा लंबे समय तक बल्लेबाजी नहीं की थी। हमें ऋषभ और हार्दिक से यह देखने को मिली, दोनों शानदार खेले। कहीं भी नहीं लगा कि वे घबरा रहे थे। उन्होंने शानदार शॉट खेले। ’’

A memorable #ENGvIND tour for #TeamIndia as we finish it on a winning note. 🙌 🙌 pic.twitter.com/cxPLXpoBvh