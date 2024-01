IND vs ENG: हैदराबाद में पहला टेस्ट, इंग्लैंड ने टीम की घोषणा की, प्लेइंग इलेवन में तीन स्पिनर, ये खिलाड़ी करेगा डेब्यू, जेम्स एंडरसन को जगह नहीं, देखें लिस्ट

Highlights अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भारत के अपने छठे दौरे पर नहीं उतरेंगे। बेन स्टोक्स टेस्ट सीरीज के दौरान गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे या नहीं। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे।

IND vs ENG: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ गुरुवार से हैदराबाद में शुरू होने वाली पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट में अपनी अंतिम एकादश में तीन विशेषज्ञ स्पिनरों को शामिल किया है। मार्क वुड एकमात्र तेज गेंदबाज हैं, जबकि जैक लीच, टॉम हार्टले और रेहान अहमद स्पिन विभाग में शामिल होंगे। हार्टले राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। जो रूट भी उपयोगी ऑफ स्पिनर हैं। इस बात पर अनिश्चितता है कि कप्तान बेन स्टोक्स टेस्ट सीरीज के दौरान गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे या नहीं। अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भारत के अपने छठे दौरे पर नहीं उतरेंगे।

