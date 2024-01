IND vs ENG: 2012 में अंतिम बार हारे!, घरेलू मैदान पर लगातार 16 सीरीज में जीत और सात में ‘क्लीन स्वीप’, यहां देखें आंकड़े, क्या इस बार बेन स्टोक्स कोई कारनामा कर पाएंगे?

Highlights भारत ने लगातार 16 सीरीज जीती है, जिनमें सात में ‘क्लीन स्वीप’ किया है। भारत ने अपनी मेजबानी में 44 टेस्ट खेले और सिर्फ तीन में पराजय का सामना किया। आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और बायें हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा की भी अहम भूमिका रही।

IND vs ENG: अपनी सरजमीं पर पिछले 12 साल से टेस्ट क्रिकेट में चले आ रहे भारत के दबदबे को कड़ी चुनौती मिलेगी, जब आक्रामकता की नयी परिभाषा गढ़ने वाली इंग्लैंड टीम से बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में रोहित शर्मा की टीम का सामना होगा। भारत को आखिरी बार अपनी धरती पर 2012 में एलेस्टेयर कुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम ने टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। उसके बाद से भारत ने लगातार 16 सीरीज जीती है, जिनमें सात में ‘क्लीन स्वीप’ किया है। इस दौरान भारत ने अपनी मेजबानी में 44 टेस्ट खेले और सिर्फ तीन में पराजय का सामना किया। अगर दबदबे की बात की जाए और अस्सी के दशक की वेस्टइंडीज या उसके बाद की आस्ट्रेलियाई टीम भी कहीं नहीं ठहरती।

पिछले एक दशक में इस प्रदर्शन के पीछे अनुकूल पिचों और गेंदबाजों का भी योगदान रहा, जिन्हें पता था कि इन पिचों का फायदा कैसे उठाना है। भारत की कामयाबी की गाथा लिखने में आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और बायें हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा की भी अहम भूमिका रही। टर्न लेने वाली पिच पर पहले मैच में अश्विन और जडेजा एक बार फिर भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे।

"(KL) Rahul won't be playing as a wicket-keeper in the series." 💬



India coach Rahul Dravid talks about the team setup ahead of the England series ⬇️#WTC25https://t.co/74ghDpE1sV