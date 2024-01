IND vs ENG Live Score: 50वें टेस्ट में शतक जड़ने की उपलब्धि से चूके राहुल, 123 गेंद, 86 रन, 8 चौके और 2 छक्के, फैंस ने ऐसे दी बधाई

Highlights राहुल ने 123 गेंद की पारी के दौरान बेहतरीन ‘टाइमिंग’ दिखायी और अपने शॉट का चयन सतर्कता से किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में शतक से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। रेहान अहमद की लेग स्पिन का सामना किया, वह शानदार रहा जिसमें उन्होंने चार गेंद के अंदर दो छक्के जड़ दिये।

IND vs ENG Live Score: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (86 रन) शानदार रिकॉर्ड से चूक गए। हालांकि फैंस ने जमकर तारीफ की। 50वें टेस्ट में शतक जड़ने की उपलब्धि से चूक गए। राहुल ने पारी में 123 गेंद का सामना किया और 86 रन बनाए। इस दौरान 8 चौके और 2 छक्के मारे। केएल राहुल ने गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर पटक दिया। राहुल के शानदार प्रयास और रविंद्र जडेजा की आक्रामक बल्लेबाजी की। इस बढ़त के बावजूद भारतीय टीम इस बात से निराश होगी कि क्रीज पर टिकने के बावजूद उसका कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं जड़ सका।

A standing ovation for a fine knock from KL Rahul. 👏 pic.twitter.com/od4zup7L7a — Johns. (@CricCrazyJohns) January 26, 2024

राहुल ने 123 गेंद की पारी के दौरान बेहतरीन ‘टाइमिंग’ दिखायी और अपने शॉट का चयन सतर्कता से किया। ऐसा लग रहा है कि इस महीने के शुरू में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में शतक से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। उन्होंने जिस तरह रेहान अहमद की लेग स्पिन का सामना किया, वह शानदार रहा जिसमें उन्होंने चार गेंद के अंदर दो छक्के जड़ दिये।

राहुल ने पहला छक्का ‘साइटस्क्रीन’ के ऊपर जड़ा और फिर दूसरा मिड विकेट के ऊपर जमाया। इस बल्लेबाज ने मुश्किल होती पिच के असर को नकारने के लिए बिलकुल सही तकनीक दिखाकर दबदबा बनाया। लेकिन इस खिलाड़ी की सारी मेहनत तब बेकार हो गयी जब बायें हाथ के स्पिनर टॉम हार्टले की ‘हाफ ट्रैकर’ को पुल करने के प्रयास में डीप मिडविकेट पर खड़े क्षेत्ररक्षक अहमद को कैच दे बैठे।

भारत ने दूसरे सत्र में दो विकेट गंवाकर 87 रन जोड़े। अगर इंग्लैंड के गेंदबाज इस दौरान अपनी लाइन एवं लेंथ में और अधिक निरंतर होते तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ जाती। पिच धीमी थी लेकिन फायदा उठाने के लिए इस पर काफी स्पिन मौजूद थी। कामचलाऊ जो रूट के अलावा तीन स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों को रन जोड़ने से रोकने में सफल नहीं हो सके।

भारत के लिए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के पहले ओवर में ही टीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (80 रन) का विकेट गंवा दिया। जायसवाल ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाया लेकिन अगली दो गेंद पर फिर से शॉट लगाने की कोशिश की जिससे वह चौथी गेंद पर रूट को आसान रिटर्न कैच देकर पवेलियन पहुंच गये।

इंग्लैंड का जायसवाल का विकेट लेकर खुश होना स्वाभाविक था क्योंकि अगर यह बल्लेबाज क्रीज पर डटा रहता तो वे बैकफुट पर आ जाते। वहीं बीती रात के बल्लेबाज शुभमन गिल (23 रन) भी पारी को नहीं बढ़ा सके और वह टॉम हार्टले की गेंद को उठाने के प्रयास में मिड विकेट पर खड़े बेन डकेट को कैच देकर आउट हुए। इस बायें हाथ के स्पिनर का यह पहला टेस्ट विकेट रहा।