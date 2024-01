IND vs ENG Live Score: ‘बैजबॉल’ और ‘स्पिन बॉल’ का सामना, इंग्लैंड 101 पीछे, भारत के तीन खिलाड़ी 87, 86 और 80 रन पर आउट, देखें स्कोरबोर्ड

Highlights भारत ने पहली पारी में 436 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 246 पर आउट हो गई थी। 15 ओवर में 1 विकेट पर 89 रन बना लिए।

IND vs ENG Live Score: सरजमीं पर पिछले 12 साल से टेस्ट क्रिकेट में चले आ रहे भारत के दबदबे को कड़ी चुनौती मिल रही है। पहले टेस्ट में भारत और इंग्लैंड की टीम ने ‘बैजबॉल’ की तरह बल्लेबाजी की। भारत ने पहली पारी में 436 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 246 पर आउट हो गई थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने तेज शुरुआत की और 15 ओवर में 1 विकेट पर 89 रन बना लिए। भारत ने शनिवार को यहां पहले टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के पहली पारी के 246 रन के जवाब में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 436 रन बनाये।

भारत ने रात के सात विकेट पर 421 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए रविंद्र जडेजा (87) और अक्षर पटेल (44) के बीच आठवें विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी करके मेहमान टीम पर पहली पारी में 190 रन की बड़ी बढ़त दिला दी। इंग्लैंड के लिए जो रूट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे जिन्होंने 79 रन देकर चार विकेट लिए जबकि टॉम हार्टले (2/131) और रेहान अहमद (2/105) ने दो-दो विकेट चटकाये

भारत और इंग्लैंड के बीच यहां खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का स्कोर इस प्रकारः

इंग्लैंड पहली पारी: 246 रन

भारत पहली पारी:

यशस्वी जायसवाल का एवं बो रूट 80

शुभमन गिल का डकेट बो हार्टले 23

केएल राहुल का रेहान अहमद बो हार्टले 86

श्रेयस अय्यर का हार्टले बो रेहान अहमद 35

रविंद्र जडेजा पगबाधा बो रूट 87

श्रीकर भरत पगबाधा बो रूट 41

रविचंद्रन अश्विन रन आउट 01

अक्षर पटेल बो रेहान अहमद 44

जसप्रीत बुमराह बो रूट 00

मोहम्मद सिराज नाबाद 00

अतिरिक्त : (बो 5, लेग बाई 6, नोबॉल 2, वाइड 2) 15

कुल : 121 ओवर में 436 रन पर सभी आउट

विकेट पतन : : 1-80, 2-123, 3-159, 4-223, 5-288, 6-356, 7-358, 8-436, 9-436

गेंदबाजी:

मार्क वुड 17-0-47-0

टॉम हार्टली 25-0-131-2

जैक लीच 26-6-63-1

रेहान अहमद 24-4-105-2