IND vs ENG 5th Test Day 3: 70 गेंद, 50 रन और 9 चौके?, रात्रिप्रहरी आकाश दीप ने अंग्रेज बॉलर को धुना

IND vs ENG LIVE Score, 5th Test Day 3: रात्रिप्रहरी आकाश दीप ने कमाल कर दिया और 70 गेंद में 9 चौके की मदद से पहली बार टेस्ट में 50 रन पूरे किए। आकाशदीप ने 12 चौके की मदद से 94 गेंद में 66 रन बनाए। भारत के पास 154 रन की बढ़त है और 7 विकेट हाथ में है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 81 रन पर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 85 रन की साझेदारी हो गई है। मोहम्मद सिराज (86 रन देकर चार विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (62 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड को पहली पारी में 247 रन पर समेट दिया था। 44 गेंद में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया।

Maiden FIFTY in international cricket for Akash Deep 😎



A valuable contribution with the bat and a knock to remember! 👏👏



He gets it in style with a four 🔥



Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/hMF9oeqE90 — BCCI (@BCCI) August 2, 2025

A valuable fifty-run partnership for the third wicket and a positive start to Day 3! 🙌



Yashasvi Jaiswal 🤝 Akash Deep#TeamIndia reach 121/2, lead by 98 runs



Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvINDpic.twitter.com/zEhTUZuatA — BCCI (@BCCI) August 2, 2025