IND vs ENG 3rd Test Day 2: लंदन में 37वां शतक, भारत के खिलाफ 11 शतकीय पंच, देखिए सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले 5 खिलाड़ी

IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 2: जो रूट ने कमाल कर दिया और 37वां टेस्ट शतक पूरा किया। राहुल द्रविड़ और स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़कर अपना 37वां टेस्ट शतक पूरा किया। जो रूट, राहुल द्रविड़ और स्टीव स्मिथ के बाद सबसे ज़्यादा 36 टेस्ट शतक लगाने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाज़ों में शामिल हो गए हैं। लॉर्ड्स में जो रूट के पिछले तीन स्कोर 143, 103 और 100* हैं। जैक हॉब्स (1912-26) और माइकल वॉन (2004-05) के साथ लॉर्ड्स में लगातार तीन शतक बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। भारत के खिलाफ 60 पारियों में 11वाँ शतक हैं। स्टीवन स्मिथ (46 पारियों में) के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक है।

A splendid knock from Joe Root as he brings up his eighth Test century at Lord's 👏

IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 2: सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक-

51ः सचिन तेंदुलकर

45ः जैक्स कैलिस

41ः रिकी पोंटिंग

38ः कुमार संगकारा

37ः जो रूट।

192 गेंद यह बॉजबॉल युग में इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज द्वारा तीसरा सबसे धीमा शतक है। इससे पहले रूट ने भारत के विरुद्ध रांची में 2024 में (219 गेंद) और बेन फोक्स ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैनचेस्टर में 2022 में (206 गेंद) शतक बनाया था।

विकेटकीपरों द्वारा 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे कम गेंद

1303 जेमी स्मिथ

1311 सरफराज अहमद

1330 एडम गिलक्रिस्ट

1367 निरोशन डिकवेला

1375 क्विंटन डी कॉक।

Off stump out of the ground! ⚡️



Jasprit Bumrah gets the first wicket of the morning 🤩



Ben Stokes departs for 44



Off stump out of the ground! ⚡️

Jasprit Bumrah gets the first wicket of the morning 🤩

Ben Stokes departs for 44

UPDATE:



UPDATE:

Rishabh Pant is still recovering from the hit on his left index finger. The BCCI medical team continues to monitor his progress. Dhruv Jurel will continue to keep wickets on Day 2.

विकेटकीपरों द्वारा 1000 रन बनाने वाले सबसे कम पारियाँ-

21 क्विंटन डी कॉक/ जेमी स्मिथ

22 दिनेश चांदीमल/ जॉनी बेयरस्टो

23 कुमार संगकारा/ एबी डिविलियर्स

24 जेफ़ डुजॉन।