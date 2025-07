IND vs ENG 3rd Test Day 2: 71 ओवर के बाद भी मैदान पर नहीं उतरे पंत, बाईं तर्जनी उंगली में चोट गंभीर ना हो?, भारत को लग सकता है झटका

Highlights IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 2 ENG 353/7: तर्जनी उंगली के सिरे पर चोट लगने के बाद पंत तुरंत मुंह बनाने लगे और फिजियो ने इलाज किया। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 2 ENG 353/7: कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के लिए चिंता की बात है। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 2 ENG 353/7: सीतांशु कोटक के साथ कुछ अभ्यास किया, लेकिन वे असहज दिखे।

IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 2 ENG 353/7: ऋषभ पंत लॉर्ड्स में दूसरे दिन भी मैदान पर नहीं दिखे। बाईं तर्जनी उंगली में चोट के कारण मैदान से दूर हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के लिए चिंता की बात है। ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग कर रहे हैं। पंत दूसरे दिन सुबह मैदान पर पहुंचे और सहायक कोच सीतांशु कोटक के साथ कुछ अभ्यास किया, लेकिन वे असहज दिखे। इसके बाद उन्होंने पवेलियन लौटने से पहले केवल अपने निचले हाथ (दाएँ) से रक्षात्मक स्ट्रोक्स का अभ्यास किया। यह चोट पहले दिन लगी थी, जब जसप्रीत बुमराह के 34वें ओवर की पहली गेंद को रोकने के लिए पंत डाइव लगाते हुए चोटिल हो गए थे। यह गेंद लेग साइड की तरफ़ चली गई थी। तर्जनी उंगली के सिरे पर चोट लगने के बाद पंत तुरंत मुंह बनाने लगे और फिजियो ने इलाज किया।

Rishabh Pant is still recovering from the hit on his left index finger. The BCCI medical team continues to monitor his progress. Dhruv Jurel will continue to keep wickets on Day 2.#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/nwjsn58Jt0 — BCCI (@BCCI) July 11, 2025

Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSmBg#ENGvINDpic.twitter.com/MeLIgZ4MrU— BCCI (@BCCI) July 10, 2025

दर्द निवारक स्प्रे से आराम न मिलने पर उन्होंने दूसरे खिलाड़ी से मदद मांगी और ओवर के अंत में मैदान से बाहर चले गए। ड्रेसिंग रूम जाने से पहले, बाउंड्री रोप के पास उनका इलाज किया गया। पंत बायें हाथ की तर्जनी उंगली की चोट से अभी उबर नहीं पाए हैं और तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन यहां इंग्लैंड की पहली पारी के शेष भाग के दौरान विकेटकीपिंग नहीं करेंगे। अभी तक इंग्लैंड की टीम 105 ओवर खेल चुकी है।

पंत को बृहस्पतिवार को इंग्लैंड की पारी के 34वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद को लेग साइड में रोकने के लिए डाइव लगाने के बाद चोटिल हो गये। चोट लगने के बाद मैदान में दिए गए उपचार के बाद भी पंत को कोई फायदा नहीं हुआ और वह मैदान से बाहर चले गए जिनकी जगह ध्रुव जुरेल को भेजा गया जबकि वह तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में भी शामिल नहीं थे।

बीसीसीआई ने यहां मीडिया विज्ञप्ति में बताया, ‘‘ऋषभ पंत अपनी बाईं तर्जनी उंगली पर लगी चोट से अब भी उबर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी चोट में हो रही सुधार पर लगातार नजर रख रही है। दूसरे दिन भी ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग जारी रखेंगे। पंत ने मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले अभ्यास करने की कोशिश की लेकिन वह पूरी तरह सहज नहीं दिखे ।