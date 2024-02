IND vs ENG: केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की वापसी लेकिन खेलने पर संदेह, पूरी तरह फिट नहीं! जानें मामला

Highlights टेस्ट सीरीज के बाकी बचे तीन मैचों को लिए भारतीय टीम की घोषणा राहुल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हुई उनकी भागीदारी मेडिकल टीम से मंजूरी के बाद तय की जाएगी

India-England series: बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे तीन मैचों को लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चोट के कारण विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे टेस्ट से बाहर रहने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज केएल राहुल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हुई है। केएल राहुल और रवींद्र जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम तीन टेस्ट मैचों के लिए भारत की टीम में नामित किया गया है। लेकिन ये तय नहीं है कि दोनों खिलाड़ी राजकोट में होने वाले मैच के अंतिम 11 का हिस्सा होंगे या नहीं।

दरअसल बीसीसीआई ने केएल राहुल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के चयन की घोषणा के साथ ही ये साफ कर दिया कि उनकी भागीदारी मेडिकल टीम से मंजूरी के बाद तय की जाएगी। इसका मतलब ये है कि राहुल और जडेजा पूरी तरह फिट नहीं है। बीसीसीआई अभी दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रख रहा है और जब बोर्ड से विशेषज्ञ चिकित्सक हरी झंडी देंगे तब ही राहुल और जडेजा को टीम में शामिल किया जाएगा। हैदराबाद टेस्ट के चौथे दिन के खेल के दौरान जडेजा को हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी जबकि राहुल ने दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द की शिकायत की थी।

कोहली पूरी सीरीज से हटे भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। कोहली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और वरिष्ठ राष्ट्रीय चयन समिति को सूचित किया है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के शेष तीन टेस्ट से हट रहे हैं। कोहली पहले ही शुरुआती दो टेस्ट से अपना नाम वापस ले चुके थे।

अय्यर भी बाहर

मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी अगले तीन टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाएंगे। अय्यर को चोट के कारण बाहर कर दिया गया है और बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी आगे उनकी प्रगति पर नजर रखेगी। अय्यर ने पीठ में अकड़न और ग्रोइन एरिया में दर्द की शिकायत की थी।

तीसरा टेस्ट 15 फरवरी, 2024 को राजकोट में शुरू होगा, जबकि चौथा टेस्ट 23 फरवरी, 2024 से रांची में शुरू होगा। सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट 07 मार्च, 2024 से धर्मशाला में खेला जाएगा।

ऐसी है भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, सरफराज खान, रजत पाटीदार, रवींद्र जड़ेजा, केएस भरत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, आर अश्विन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा (वीसी), मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप

Shreyas Iyer has been left out of India's squad for the remaining three Tests against England



Virat Kohli continues to be unavailable for selection due to personal reasons



Full story: https://t.co/vgafnUDSX8 | #INDvENGpic.twitter.com/1sIShh36Kb