IND vs ENG: 5 मैच की टी20 सीरीज, 22 जनवरी से शुरू?, जानें शेड्यूल, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग, कहां और कब देखें मैच

5 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। सूर्य कुमार की हाथ में कमान है। जोस बटलर कप्तानी कर रहे हैं।

भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड और मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत-इंग्लैंड की टीम 22 जनवरी 2025 से एक-दूसरे को टी20 में टक्कर देंगे। 5 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के पास और इंग्लैंड टीम की कमान जोस बटलर के पास है। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में खेलने वाली टीम में शामिल रमनदीप सिंह की जगह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की खोज रहे नीतिश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया।

भारतीय टीम-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, नीतिश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल (उपकप्तान), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।

इंग्लैंड की टी20 टीम-

जोस बटलर (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्से, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, साकिब महमूद, फिल साल्ट, मार्क वुड।

भारत बनाम इंग्लैंड कार्यक्रम-

1. पहला टी20: 22 जनवरी, ईडन गार्डन, कोलकाता

2. दूसरा टी20: 25 जनवरी, एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

3. तीसरा टी20: 28 जनवरी, निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट

4. चौथा टी20: 31 जनवरी, एमसीए स्टेडियम, पुणे

5. पांचवां टी20: दो फरवरी, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई।

शेड्यूल, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग-

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज कब शुरू होगी? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज 22 जनवरी, बुधवार से शुरू होगी।

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज के दौरान टॉस कितने बजे होगा? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज के मैच का समय क्या है? भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होंगे।

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का भारत में कौन से टीवी चैनल सीधा प्रसारण करेंगे? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखे? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।