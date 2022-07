Ind Vs Eng: इंग्लैंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, टीम इंडिया को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर की, रूट और बेयरस्टॉ में 269 रन की साझेदारी

Highlights स्टीवन स्मिथ (27), विराट कोहली (27) और केन विलियमसन (24) से आगे निकल गए। जॉनी बेयरस्टॉ ने दोनों पारी में शतक मारे। जॉनी और रूट ने चौथे विकेट लिए रिकॉर्ड साझेदारी की।

Ind Vs Eng: गजब का दबदबा...। 378 रन का पीछा। किसने सोचा होगा! 76.4 ओवर में। इंग्लैंड टीम ने कारनामा कर दिखाया। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान बी मैकुलम ने कोच के रूप में करके दिखा दिया। जॉनी बेयरस्टॉ और जो रूट ने टीम इंडिया के गेंदबाज पर जमकर बरसे।

टीम इंडिया को फिर से इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीतने का सपना टूट गया। जॉनी बेयरस्टॉ और जो रूट की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पांचवें क्रिकेट टेस्ट में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इंग्लैंड टीम ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया।

इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी कर ली। जो रूट ने 28 शतक पूरा किया। स्टीवन स्मिथ (27), विराट कोहली (27) और केन विलियमसन (24) से आगे निकल गए।

