IND vs ENG: लखनऊ में भारत करेगी पहले बल्लेबाजी, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी

IND vs ENG CWC 2023: लखनऊ में रविवार को खेले जा रहे भारत बनाम इंग्लैंड टीम के मुकाबले में भारत पहले बल्लेबाजी करने को तैयार है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि भारतीय टीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जबकि इंग्लैंड भी अपनी सेम टीम के साथ मैदान में उतरेगी।

विश्वकप में अब तक जहां एक तरफ टीम इंडिया इस विश्वकप में अपने अब तक खेले गए सभी पांच मुकाबलों में जीत हासिल की है तो वहीं इंग्लैंड की टीम 5 मैचों में से चार मुकाबलों में हार का सामना किया है। गत चैंपियन ने केवल एक ही मैच जीता है। जाहिर है टीम इंडिया इस मैच को भी जीतकर अपने विजयी अभियान को जारी रखना चाहेगी। वहीं इंग्लैड की टीम को भी जीत की दरकार होगी।

Toss news from Lucknow 📰



Jos Buttler calls it right and England will bowl first 🏏#CWC23 | #INDvENGpic.twitter.com/HbdgxfCNko