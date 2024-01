IND vs ENG: भारत की हार के बाद माइकल वॉन ने कहा, रोहित की कप्तानी 'बेहद ही औसत' थी

Highlights वॉन ने हैदराबाद में भारत पर पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत को अपने जीवनकाल की सबसे बेहतरीन इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत बताया उन्होंने कहा, इंग्लैंड ने अभी हैदराबाद में जो किया है वह उन सभी में सबसे ऊपर है बोले- हैदराबाद में भारत की पहले टेस्ट हार में मुझे लगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत ही औसत थी

IND vs ENG: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हैदराबाद में भारत पर पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत को अपने जीवनकाल की सबसे बेहतरीन इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत बताया। भारत यह टेस्ट 28 रन से हार गया, जब पदार्पण कर रहे टॉम हार्टले ने दूसरी पारी में 7-62 रन बनाकर भारत को ढेर कर दिया। मेजबान टीम एक समय 42-0 थी, लेकिन 69.2 ओवर में 202 रन पर सिमट गई।

आश्चर्यजनक बात यह थी कि मेजबान टीम ने पहली पारी में 190 रनों की बढ़त हासिल की और इंग्लैंड के 246 रनों के जवाब में 436 रन बनाए। इस जीत ने मेहमान टीम को पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की बढ़त दिला दी। हार्टले के अलावा, जिन्होंने भारत में पदार्पण करने वाले मेहमान गेंदबाज के रूप में चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ओली पोप ने दूसरी पारी में 196 रन बनाकर इंग्लैंड को पुनर्जीवित किया।

