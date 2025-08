IND vs ENG 5th Test Day 3: 20 रन से रिकॉर्ड नहीं टूटा, भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज़ में सर्वाधिक रन, सबसे आगे गावस्वर, देखिए टॉप-5 लिस्ट

Highlights IND vs ENG 5th Test Day 3: भारत ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 75 रन से आगे से की। IND vs ENG 5th Test Day 3: 94 गेंद में 12 चौके की मदद से 66 रन बनाये। IND vs ENG 5th Test Day 3: लंच से थोड़े समय पहले जैमी ओवरटन ने आकाशदीप को आउट कर तोड़ा।

IND vs ENG 5th Test Day 3: भारत ने पांच मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 192 रन बना लिए। पहली पारी में 23 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम ने अब 169 रन की बढ़त कायम कर ली है। लंच के लिए खेल रोके जाते समय यशस्वी जायसवाल 85 जबकि कप्तान शुभमन गिल 11 रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल ने कमाल का प्रदर्शन किया और 5 मैच, 10 पारी में 754 रन बनाए। केवल 20 रन से रिकॉर्ड नहीं टूटा। इस दौरान उनका औसत 83 रहा। इस दौरान 4 शतक मारे और 81 चौके और 12 छक्के उड़ाए।

THE SHUBMAN GILL SERIES IS OVER.



Innings - 10.

Runs - 754.

Average - 83.

Hundreds - 4.

Fours - 81.

Sixes - 12



- ONE OF THE FINEST EVER PERFORMANCES BY A VISITING CAPTAIN! pic.twitter.com/RW3PT3WYIC — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 2, 2025

A REMARKABLE SERIES FOR CAPTAIN SHUBMAN GILL. 👏



- 754 runs from 5 Tests with 4 Hundreds on his Debut series as Leader, this will be remembered forever in Indian Test History. pic.twitter.com/9HxcFYWlTY— Johns. (@CricCrazyJohns) August 2, 2025

IND vs ENG 5th Test Day 3: भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज़ में सर्वाधिक रन-

774 - सुनील गावस्कर बनाम वेस्टइंडीज़, 1971 (विदेश में)

754 - शुभमन गिल बनाम इंग्लैंड, 2025 (विदेश में)

732 - सुनील गावस्कर बनाम वेस्टइंडीज़, 1978/79 (घरेलू)

712 - यशस्वी जायसवाल बनाम इंग्लैंड, 2024 (घरेलू)

692 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2014/15 (विदेश में)।

IND vs ENG 5th Test Day 3: किसी मेहमान कप्तान का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन!

पारी - 10

रन - 754

औसत - 83

शतक - 4

चौके - 81

छक्के - 12

भारत ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 75 रन से आगे से की। बीते दिन के नाबाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रात्रिप्रहरी आकाशदीप ने तीसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी कर मैच पर भारत को बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। साझेदारी को जैमी ओवरटन ने आकाशदीप को आउट कर तोड़ा। आकाशदीप ने करियर की पहली अर्धशतकीय पारी के दौरान 94 गेंद में 12 चौके की मदद से 66 रन बनाये।

It's Lunch on Day 3 of the 5th #ENGvIND Test!



A superb 6⃣6⃣ for Akash Deep & a solid 8⃣5⃣* for Yashasvi Jaiswal! 👏 #TeamIndia added 114 runs to their overnight score to move to 189/3. 👍



Stay tuned for second session! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6pic.twitter.com/PY32ehEVCg — BCCI (@BCCI) August 2, 2025