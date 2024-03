Highlights 100 टेस्ट खेलने वाले 4वें भारतीय खिलाड़ी बने अश्विन 2012-13 के दौरान, टीम से बाहर होने वाले थे अश्विन अश्विन ने खुद पर बाहरी दबाव नहीं बनने दिया और लगातार अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया

Ind Vs Eng 5th test: हिमाचल प्रदेश की धरती धर्मशाला के स्टेडियम में 7 मार्च से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। खबर लिखे जाने तक 12 ओवर में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए।

वहीं, भारत के लिए खेलते हुए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान बना लिया है। टेस्ट में अश्विन भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बने। अश्विन से पहले भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, इशांत शर्मा, हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग का नाम शामिल है।

An unforgettable milestone 🙌 Ravichandran Ashwin's 100th Test honoured with a guard of honour! #INDvENG pic.twitter.com/mIqaYNA78e

अश्विन के करियर पर नजर

अश्विन ने 100 टेस्ट की 187 पारियों में 507 विकेट लिए। एक पारी में 59 रन देकर 7 विकेट। एक मैच में 140 रन देकर 13 विकेट। 23.92 की एवरेज। 51.31 स्ट्राइक रेट। 35 बार पांच विकेट। 8 बार 10 विकेट लेने में कामयाब हुए।

Ashwin sharing his Special moment with family❤️ Ravichandran Ashwin is playing his 100th test match today. #INDvsENG #INDvsENGTest #RavichandranAshwin pic.twitter.com/TD0IcVxjdu

अश्विन ने अपने संघर्ष को याद किया

अश्विन भारत और इंग्लैंड के बीच सफल गेंदबाज के तौर पर सामने आए हैं। भारत को जब भी इस सीरीज में विकेट की जरुरत थी। अश्विन ने विकेट लेकर दिया है। इस सीरीज में अश्विन 14 विकेट ले चुके हैं। लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब अश्विन की टीम से छुट्टी होने वाली थी। अश्विन ने इंग्लैंड में 2012-13 के घरेलू श्रृंखला में हार के बाद अपने करियर के बहुत कठिन दौर को याद किया।

A moment to remember for Ravichandran Ashwin & his family 💙



He is the 𝟏𝟒𝐭𝐡 Indian to play 100 Tests or more 👏 pic.twitter.com/bVa0H7Uvcr