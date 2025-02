IND vs ENG 5th T20 Highlights: अभिषेक शर्मा 135 रन और इंग्लैंड 97 रन, अकेले टीम इंडिया ओपनर ने अंग्रेजों से वसूला ‘लगान’

Highlights IND vs ENG 5th T20 Highlights: इंग्लैंड को 150 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। IND vs ENG 5th T20 Highlights: वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। IND vs ENG 5th T20 Highlights: अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद में 13 छक्के और 7 चौके की मदद से रनों की बारिश कर दी।

IND vs ENG 5th T20 Highlights: अभिषेक शर्मा 135 रन बनाए और इंग्लैंड की पूरी टीम 97 रन पर ढेर हो गई। अकेले टीम इंडिया ओपनर ने अंग्रेजों से ‘लगान’ वसूल लिया। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद में 13 छक्के और 7 चौके की मदद से रनों की बारिश कर दी। शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। भारत ने पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां इंग्लैंड को 150 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 247 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की पारी को 10.3 ओवर में 97 रन पर खत्म कर दिया।

An impressive way to wrap up the series 🤩#TeamIndia win the 5th and final T20I by 150 runs and win the series by 4-1 👌



Scoreboard

IND vs ENG 5th T20 Highlights: T20I में पूर्ण सदस्य टीम की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार-

168 भारत बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 2023

150 भारत बनाम इंग्लैंड वानखेड़े 2025*

143 पाक बनाम वेस्टइंडीज कराची 2018

143 भारत बनाम आयरलैंड डबलिन 2018

137 इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज बैसेटेरे 2019

135 भारत बनाम एसए जॉबबर्ग 2024।

For playing an impressive knock of 135(54) and bagging 2 wickets, Abhishek Sharma is the Player of the Match 👌

आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 54 गेंद में 135 रन की पारी के दम पर भारत ने पांचवें और अंतिम मैच टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां इंग्लैंड को 150 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अभिषेक ने बल्ले कमाल करने के बाद एक ओवर में तीन रन देकर दो विकेट भी झटके। भारत ने नौ विकेट पर 247 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की पारी को 10.3 ओवर में 97 रन पर समेट कर श्रृंखला को 4-1 से अपने नाम किया। भारत की 150 रन की यह जीत अब टी20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के अंतर से उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

टीम ने इससे पहले 2023 में न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया था। अभिषेक ने इस दौरान टी20 में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। वह इसके साथ ही इस प्रारूप में भारत के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गये। अभिषेक ने क्रीज पर आते ही मैदान के चारों ओर चौके-छक्के की झड़ी लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया।

यह 24 साल का खिलाड़ी किसी भारतीय बल्लेबाज के रूप में सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक (35 गेंद) के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर बढ़ रहा था लेकिन वह दो गेंद से चूक गए। उन्होंने 37 गेंदों अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इससे पहले 17 गेंद में अर्धशतक पूरा किया था, जो किसी भारतीय के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।

अभिषेक हालांकि टी20 पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब उन्होंने 17वें ओवर में ब्रायडन कार्स (38 रन पर तीन विकेट) के खिलाफ पारी का अपना 11वां छक्का लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने अपनी पारी में 13 छक्के लगाये। उन्होंने इस दौरान सात चौके भी लगाये। यह इस प्रारूप में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है।

India wrap up the T20I series 4-1 with an assertive win in Mumbai 💪

इससे पहले यह रिकॉर्ड 2023 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल के नाम था। उन्होंने नाबाद 126 रन बनाये थे। फिल साल्ट (23 गेंदों में सात चौकों और तीन छक्के की मदद से 55 रन) ने शुरुआत में आक्रामक पारी खेल इंग्लैंड को विशाल लक्ष्य का पीछा करने की राह पर बनाए रखा लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गयी।

उनके अलावा जैकोब बेथल (10) ही दहाई के आंकड़े में रन बना सके। बेन डकेट (शून्य), कप्तान जोस बटलर (सात), हैरी ब्रूक (दो) और लियाम लिविंगस्टोन (नौ) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी के लिए आसान पिच पर कुल मिलाकर 18 रन जोड़े। टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी इसके बाद घुटने टेक दिये।

अभिषेक ने अपने एकमात्र ओवर में कार्स (तीन) और जेमी ओवरटन (एक) को आउट कर भारत की जीत लगभग पक्की कर दी। मोहम्मद शमी ने 25 रन देकर तीन विकेट लेकर अपनी फिटनेस संबंधी चिंताओं को दूर किया तो वहीं शिवम दुबे ने 11 रन देकर दो विकेट, ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ वरुण चक्रवर्ती ने 25 रन देकर दो विकेट और रवि बिश्नोई ने नौ रन देकर एक विकेट लेकर इंग्लैंड पर शिकंजा कसे रखा। अभिषेक ने भारतीय टीम के कुल स्कोर में आधे से अधिक का योगदान दिया जिससे भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वोच्च टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर बनाया।

इससे पहले टीम ने 2021 में अहमदाबाद में दो विकेट पर 224 रन बनाये थे। टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। बायें हाथ के बल्लेबाज अभिषेक के आक्रामक तेवर का इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने जोफ्रा आर्चर (55 रन पर एक विकेट) के खिलाफ मन मुताबिक रन बटोरे।

Abhishek Sharma's rip-roaring knock at Wankhede propels him in the record books 🌟

ओवरटन के खिलाफ ‘लो-फुलटॉस’ गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से लगाया उनका छक्का दिलकश था। उन्होंने इस छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी के पांचवें ओवर में इस गेंदबाज के खिलाफ तीन छक्के और एक चौका के साथ 25 रन बटोरे। यह इस पारी का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ।

संजू सैमसन (16) और सूर्यकुमार यादव (दो) एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। तिलक वर्मा (24) और शिवम दुबे (30) ने अभिषेक के साथ मजबूत साझेदारी की। अभिषेक के साथ वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए महज 43 गेंद में 115 रन की साझेदारी की। दुबे ने इस सलामी बल्लेबाज के साथ चौथे विकेट के लिए 18 गेंदों पर 37 रनों की तेज साझेदारी निभाई। संजू सैमसन ने पारी की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ शानदार पुल शॉट पर छक्का जड़कर टीम के इरादे जाहिर कर दिये।

उन्होंने इस ओवर का अंत छक्का और चौका से किया। वह हालांकि अगले ओवर में वुड की गेंद पर बाउंड्री के पास आर्चर को कैच देकर पवेलियन लौटे। कप्तान सूर्यकुमार की खराब लय इस मैच में भी जारी रही। वह कार्स की गेंद को हवा में लहरा बैठे और विकेटकीपर फिल साल्ट ने मुश्किल कैच लपका।