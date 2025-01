IND vs ENG 4th T20I: साकिब महमूद ने ट्रिपल-विकेट मेडन के साथ इतिहास रचा, संजू, तिलक और सूर्यकुमार यादव अपने एक ओवर में किया आउट

Highlights महमूद ने अपने पहले ओवर में बिना एक भी रन दिए संजू सैमसन, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव को आउट कर दिया सैमसन सिर्फ़ एक रन बना पाए, जबकि तिलक और सूर्य स्कोरर को परेशान किए बिना आउट हो गए उन्हें भारत के खिलाफ चौथे T20I मैच में मार्क वुड की जगह इंग्लैंड XI में शामिल किया गया

IND vs ENG 4th T20I: दौरे का अपना पहला मैच खेल रहे साकिब महमूद ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत के खिलाफ चौथे टी20I में ट्रिपल-विकेट मेडन के साथ शुरुआत करके "ड्रीम स्टार्ट" को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। मार्क वुड की जगह शुक्रवार के मैच के लिए इंग्लैंड XI में शामिल हुए महमूद ने अपने पहले ओवर में बिना एक भी रन दिए संजू सैमसन, तिलक वर्मा और भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव को आउट कर दिया।

सैमसन सिर्फ़ एक रन बना पाए, जबकि तिलक और सूर्य स्कोरर को परेशान किए बिना आउट हो गए। जोस बटलर द्वारा सीरीज़ का पहला टॉस जीतने और फ़ील्डिंग चुनने के बाद इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की। सैमसन, जो पूरी सीरीज में जोफ्रा आर्चर की गति और उछाल से परेशान थे, ने महमूद की ओर देखे बिना पुल शॉट खेलने का फैसला किया और इसकी कीमत चुकाई। उन्हें जगह की कमी महसूस हुई और वे 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर डीप स्क्वायर लेग पर आसान कैच दे बैठे।

भारत के फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा ने ट्रैक पर दौड़ लगाई और थर्ड मैन फील्डर को कैच थमा दिया और अपने करियर का पहला गोल्डन डक बनाया, क्योंकि महमूद ने अपने स्पेल की पहली दो गेंदों पर दो विकेट लिए।

Sanju Samson ☝🏻

Tilak Varma ☝🏻

Suryakumar Yadav ☝🏻



Saqib Mahmood dismissed all three star batters in a single over