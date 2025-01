IND vs ENG, 3rd T20I: इंग्लैंड ने राजकोट में किया कमबैक, भारत को 26 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 से पीछे

Highlights इस मैच में भारत के सामने मेहमान टीम ने 20 ओवर में जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य रखा फिर उसने भारत को 20 ओवर 145/9 रनों पर रोका हालांकि इंग्लिश टीम अभी भी पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे है

IND vs ENG, 3rd T20I: इंग्लैंड ने मंगलवार को राजकोट में खेले गए तीसरे टी20आई मुकाबले में भारत को 26 रनों से मात देकर सीरीज में कमबैक किया। इस मैच में भारत के सामने मेहमान टीम ने 20 ओवर में जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य रखा और फिर भारत को 20 ओवर 145/9 रनों पर रोका। हालांकि इंग्लिश टीम अभी भी पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे है। लेकिन सीरीज को जीवंत बनाए रखा है।

दिन की शुरुआत में, इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए, हालांकि, बेन डकेट (51) के अर्धशतक और लिविंगस्टोन (43) की तेज पारी ने मेहमानों को 170 से अधिक का स्कोर बनाने में मदद की।

जवाब में, भारत ने संजू सैमसन (3) के रूप में शुरुआती विकेट खो दिया, जो एक बार फिर से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अभिषेक शर्मा (24) और सूर्यकुमार यादव (14) पावरप्ले में आउट हो गए, जबकि फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा (18) भी कुछ खास नहीं कर सके।

