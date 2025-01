IND vs ENG, 3rd T20I: राजकोट में कैसी मारी बाजी?, इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने किया खुलासा

Highlights IND vs ENG, 3rd T20I: दर्शन में लगातार निखार आ रहा है। IND vs ENG, 3rd T20I: हमारे लिये सबसे अहम खिलाड़ी है। IND vs ENG, 3rd T20I: आदिल राशिद के पास काफी विविधता है।

IND vs ENG, 3rd T20I: इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का मानना है कि उनकी टी20 टीम में लेग स्पिनर आदिल रशीद सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया । रशीद की शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड ने तीसरा टी20 जीतकर श्रृंखला में वापसी की । उन्होंने चार ओवर में 15 रन देकर एक विकेट चटकाया । चेन्नई में दूसरे टी20 में भी उनका इकॉनॉमी रेट चार रन प्रति ओवर से कम था । भारत को 26 रन से हराने के बाद बटलर ने कहा ,‘‘वह हमारे लिये सबसे अहम खिलाड़ी है और उसके प्रदर्शन में लगातार निखार आ रहा है ।

उसके पास काफी विविधता है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ एक कप्तान के लिये वह ट्रंपकार्ड से कम नहीं है। पिछले दोनों मैचों में उसने शानदार प्रदर्शन किया है ।’’ सीरीज में अभी भी 1 . 2 से पीछे होने के बावजूद बटलर ने कहा कि उनकी टीम सही दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा ,‘मैं अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हूं।

लिवी (पांच छक्के लगाने वाले लिविंगस्टोन) ने जबर्दस्त छक्के लगाये । उसके अलावा रश (रशीद) और वुडी (मार्क वुड) को भी श्रेय जाता है जिन्होंने आखिरी विकेट के लिये 20 रन जोड़े । मुझे पता था कि 170 का स्कोर अच्छा है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हम इसी शैली में आगे खेलते रहेंगे । गेंद और बल्ले दोनों से आक्रामक प्रदर्शन करेंगे।’’