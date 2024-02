IND vs ENG, 2nd Test: शोएब बशीर ने कहा- वीजा में देरी ने उनके टेस्ट डेब्यू को 'और अधिक यादगार' बना दिया

Highlights 20 वर्षीय स्पिनर ने 28 ओवर फेंके और दो विकेट लिए जबकि 100 रन भी लुटाए उन्होंने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट लेने को "बहुत-बहुत विशेष" बताया उनका दूसरा शिकार अक्षर पटेल थे जिन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गैप के बजाय फील्डर को ढूंढ बैठे

IND vs ENG, 2nd Test: इंग्लैंड के नवोदित खिलाड़ी शोएब बशीर ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट लेने को "बहुत-बहुत विशेष" बताया। 20 वर्षीय स्पिनर ने शुक्रवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के शुरुआती दिन दो विकेट लिए। बशीर ने तेज ऑफ-स्पिन डिलीवरी से रोहित को धोखा दिया जो तेजी से दाएं हाथ के बल्लेबाज के पास गई। बशीर ने एक बढ़त हासिल की जिसे खेल के 18वें ओवर में ओली पोप ने बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में ले लिया।

20 वर्षीय स्पिनर ने 28 ओवर फेंके और दो विकेट लिए जबकि 100 रन भी लुटाए। दिन का उनका दूसरा शिकार अक्षर पटेल थे जिन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गैप के बजाय फील्डर को ढूंढ बैठे। बशीर ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से कहा, "अगर आप मुझे यह दो साल पहले बताते तो मैं हंसता। "टेस्ट कैप प्राप्त करना मेरे लिए एक बहुत ही विशेष क्षण था और मेरे लिए रोहित शर्मा को अपना पहला विकेट लेना बहुत ही विशेष था।"

बशीर ने कहा, "वह स्पिन के भी महान खिलाड़ी हैं। मैं अल्लाह और अपने परिवार का बहुत आभारी हूं। उन्होंने हर सुख-दुख में मेरा साथ दिया है। मेरे सफर में काफी उतार-चढ़ाव आए, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।"

Shoaib Bashir's debut wicket is Rohit Sharma!🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



The Indian skipper departs for just 14(41)☝️



📸: Jio Cinema#INDvsENGTestpic.twitter.com/dwRzKmTwKS