IND VS ENG 2nd T20I: टी20 सीरीज में टीम इंडिया को दोहरा झटका?, नीतीश कुमार रेड्डी-रिंकू सिंह बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल, भारतीय टीम इस प्रकार

IND VS ENG 2nd T20I Live Score: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को कहा कि मुंबई के हरफनमौला खिलाड़ी शिवम दुबे इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए भारतीय टीम में नीतीश कुमार रेड्डी की जगह लेंगे। रेड्डी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण श्रृंखला के बाकी मैचों से बाहर हो गये हैं। उन्हें शुक्रवार को यह चोट लगी जब भारतीय टीम चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए शुक्रवार को अभ्यास कर रही थी। बीसीसीआई की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘रेड्डी चोट प्रबंधन के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र रवाना होंगे।’

IND VS ENG 2nd T20I Live Score: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए अपडेट की गई भारतीय टीम इस प्रकार है

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रमनदीप सिंह।

21 साल के रेड्डी को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने में लगभग चार सप्ताह के आराम और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। इसके यह मायने हो सकते हैं कि रेड्डी की वापसी इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान ही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए होगी। इसबीच बीसीसीआई ने यह भी कहा कि निचले क्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह को 22 जनवरी को ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में क्षेत्ररक्षण करते हुए पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। बीसीसीआई ने विज्ञप्ति में कहा, ‘वह अच्छी प्रगति कर रहा है और बीसीसीआई की चिकित्सा टीम उस पर नजर रखे है।

वह मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे और तीसरे मैच से बाहर हो गये हैं।’ रिंकू सिंह के कवर के तौर पर रमनदीप सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया गया। रेड्डी की चोट भारतीय टीम के लिए निराशाजनक है क्योंकि वह सभी प्रारूपों के खिलाड़ी के तौर पर अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

पिछली बार रेड्डी को जिम्बाब्वे के अपने पहले टी20 दौरे के दौरान चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा था और तब भी दुबे ने ही उनकी जगह ली थी। दुबे की 28 जनवरी को राजकोट में तीसरे टी20 मैच से पहले राष्ट्रीय टीम से जुड़ने की उम्मीद है। दुबे ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच पिछले साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ था। वह पीठ की चोट के कारण टीम से बाहर हो गये थे।

उन्होंने रिहैबिलिटेशन पूरी करने के बाद हाल ही में घरेलू क्रिकेट में वापसी की है। इस 31 साल के खिलाड़ी को हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था। चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित करने वाले युवा हरफनमौला रेड्डी को टीम में शामिल किया है। दुबे हालांकि चोट से वापसी के बार अपने पहले रणजी मैच में प्रभावित करने में नाकाम रहे।

वह जम्मू कश्मीर के खिलाफ दोनों पारियों में खाता खोलने में नाकाम रहे। बायें हाथ से बल्लेबाजी करने वाले दुबे ने अब तक 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं जिसमें उन्होंने लगभग 135 की स्ट्राइक रेट से 448 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से 11 विकेट लिए हैं।