Highlights इंग्लैंड के 166 रनों के लक्ष्य को भारत ने 19.2 ओवर में 2 विकेट शेष रहते हासिल किया तिलक वर्मा ने 56 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे भारतीय स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट निकाले

India vs England, 2nd T20I: इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को चेन्नई में खेले गए दूसरे टी20आई मैच में भारत ने इंग्लैंड को दो विकेट से मात दी। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को सीरीज में दूसरी जीत दिलाई। मेहमान टीम द्वारा 166 रनों के लक्ष्य को भारत ने 19.2 ओवर में 2 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती क्रम लड़खड़ाने के बाद तिलक वर्मा ने फंसे हुए मैच को निकाला। वर्मा ने 56 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने उनका बखूबी साथ दिया, जिन्होंने 19 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 26 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इंग्लैंड के ब्रायडन कार्से ने 4 ओवर में 26 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट झटके। जबकि अन्य सभी गेंदबाजों के खाते में एक-एक विकेट आया। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में एक विकेट तो लिया मगर सर्वाधिक 60 रन भी लुटाए।

