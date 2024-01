IND vs ENG, 1st Test: यशस्वी जायसवाल ने किया धमाल, गंभीर और राहुल क्लब में शामिल, देखें लिस्ट

Highlights भारत ने 23 ओवर में एक विकेट पर 119 रन बना लिये थे। नौ चौके और तीन छक्के शामिल हैं। रोहित ने 27 गेंद में तीन चौकों की मदद से 24 रन बनाये।

IND vs ENG, 1st Test: स्पिन के सामने इंग्लैंड की ‘बैजबॉल’ रणनीति को बेअसर हो गई। पहले दिन भारतीय टीम और गेंदबाज भारी पड़ गए। भारतीय ओपनर भी कमाल का प्रदर्शन किया और 80 रन की साझेदारी की। पहले दिन निश्चित रूप से भारत का दिन रहा। वह टॉस हार गए, लेकिन गेंदबाजों ने बाजी पलट दी। इंग्लैंड को 246 रन पर समेट दिया। केवल स्टोक्स ही पचास के पार पहुंचे और 70 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने अनुभवहीन टॉम हार्टले को मैदान में उतारा तो इंग्लैंड को अपनी रणनीति का स्वाद मिल गया। पहली गेंद पर छक्का। पहले ओवर में दो छक्के और बाएं हाथ का स्पिनर फिर भी उबर नहीं पाया और अपने 8 ओवर में 63 रन खर्च किया। भारत ने दिन का अंत 1 विकेट पर 119 रन पर किया और वह 127 रन से पीछे है।

365 रन भारत में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन बनाया गया सर्वाधिक रन है। जिसमें कम से कम दस विकेट गिरे होः

पिछला सबसे: 2013 में वानखेड़े में 339/12, वेस्टइंडीज (182/10) बनाम भारत (157/2)

पहले दिन के खेल में पहले क्षेत्ररक्षण के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रनः

95* गौतम गंभीर बनाम ज़िम हरारे 2005

76* यशस्वी जायसवाल बनाम इंग्लैंड हैदराबाद 2024

75* केएल राहुल बनाम वेस्टइंडीज किंग्स्टन 2016।

जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट के अनुरूप बल्लेबाजी की : अश्विन

भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस बात से हैरान हैं कि अपना पांचवां टेस्ट खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 76 रन की पारी के दौरान एक भी गलती नहीं की और पांच दिवसीय प्रारूप के अनुरूप प्रदर्शन किया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरुआती दिन जायसवाल 70 गेंद में नौ चौके और तीन छक्के लगाकर नाबाद हैं।

Ben Stokes' enterprising knock comes to an end, drawing curtains on England's innings on Day 1



📝 #INDvENG: https://t.co/E53vcqjfHE | #WTC25pic.twitter.com/vB0tHrYZ2R — ICC (@ICC) January 25, 2024

कप्तान रोहित शर्मा (24) के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की जिससे इंग्लैंड के 246 रन के जवाब में भारत ने स्टंप तक अपनी पहली पारी में एक विकेट पर 119 रन बना लिये। शुभमन गिल दूसरे छोर पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। अश्विन ने मैच खत्म होने के बाद कहा, ‘‘उसने (जायसवाल) आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।

He has raced past FIFTY!



This has been a blitz of a knock from @ybj_19 to notch up his 2⃣nd Test half-century



Follow the match ▶️ https://t.co/HGTxXf8b1E#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Pail01CRRw — BCCI (@BCCI) January 25, 2024

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी शानदार शुरुआत की। मैं उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहा हूं। मैं वहां पर ऋषभ पंत को देख रहा हूं। उनका निर्भिक क्रिकेट उनके लिए कारगर हो रहा है।’’ इस सीनियर स्पिनर ने कहा, ‘‘यशस्वी ने कोई गलती नहीं की है।

उसने टेस्ट क्रिकेट की परिस्थितियों के अनुरूप बल्लेबाजी की। ’’ अश्विन ने कहा, ‘‘पहले सत्र का खेल काफी दिलचस्प था। पिच पर शायद थोड़ी नमी थी। शुरुआती नमी के कारण काफी रफ्तार भी थी। लेकिन फिर पिच धीमी हो गयी।’