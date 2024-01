IND vs ENG, 1st Test: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे दिन भारत को मिली 175 रनों की बढ़त, स्कोर पहुंचा 421/7, जडेजा 81 पर नाबाद

Highlights भारत ने स्टंप तक पहली पारी में सात विकेट पर 421 रन बनाकर 175 रन की बढ़त हासिल की दिन का खेल समाप्त होने तक जडेजा 81 और अक्षर पटेल 35 रन बनाकर खेल रहे हैं इंग्लैंड की पहली पारी पहले दिन 246 रन पर सिमट गयी थी

IND vs ENG, 1st Test: भारत ने केएल राहुल (86 रन) और आल राउंडर रविंद्र जडेजा (नाबाद 81) के अर्धशतकों से शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में सात विकेट पर 421 रन बनाकर 175 रन की बढ़त हासिल की। दिन का खेल समाप्त होने तक जडेजा 81 और अक्षर पटेल 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। सुबह एक विकेट पर 119 रन से खेलने उतरी भारतीय टीम ने तीनों सत्र में दो-दो विकेट गंवाये।

इंग्लैंड के लिए टॉम हार्टले और जो रूट ने दो दो विकेट प्राप्त किये। इंग्लैंड की पहली पारी पहले दिन 246 रन पर सिमट गयी थी। खेल के दूसरे दिन भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 80 रनों की पारी खेली। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज एस भरत ने 41 रनों का योगदान दिया। जबकि श्रेयस अय्यर ने 35 और शुभमन गिल ने 23 रनों की पारी खेली। अश्विन ने मात्र एक रन का योगदान दिया।

