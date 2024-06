IND vs BAN, T20 World Cup 2024: जारी है जीत, कोई हार नहीं, किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत, देखें चौकस आंकड़े

Highlights IND vs BAN, T20 World Cup 2024: दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए अपना दावा बेहद मजबूत किया। IND vs BAN, T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया एक मैच में दो अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। IND vs BAN, T20 World Cup 2024: भारत के ग्रुप एक में दो मैच में दो जीत से चार अंक हो गए हैं और टीम शीर्ष पर है।

IND vs BAN, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के ग्रुप एक मैच में टीम इंडिया की जीत की राह जारी है। ग्रुप चरण से लेकर सुपर-8 तक भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन किया। हार्दिक पंड्या ने हरफनमौला प्रदर्शन किया, जबकि कुलदीप यादव ने अपनी चालाकी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को परेशान किया। यदि अफगानिस्तान देर रात तक ऑस्ट्रेलिया को हराने में विफल रहता है तो भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। भारत ने 50 रनों की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

टी20 विश्व कप में बिना किसी हार के किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीतः

6 ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश

6 पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

5 भारत बनाम बांग्लादेश*।

T20I में भारत की लगातार सबसे बड़ी जीतः

12ः नवंबर 2021 और फरवरी 2022

9ः जनवरी 2020 और दिसंबर 2020

9ः दिसंबर 2023 और जून 2024*।

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 28 गेंद में 37 रन बनाए। शिवम दुबे ने भी हाथ खोले। 24 गेंद में 34 रन जोड़े। प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक ने बल्ले और गेंद से कमाल किया। 27 गेंद में नाबाद 50 रन बनाए। 3 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट लिया। भारत सोमवार को सेंट लूसिया में अपने अंतिम सुपर आठ मैच में अब तक दो अजेय टीमों ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा।

भारत के 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम कुलदीप (19 रन पर तीन विकेट), जसप्रीत बुमराह (13 रन पर दो विकेट) और अर्शदीप (30 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 146 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की ओर से कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने सर्वाधिक 40 रन बनाए जबकि सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन ने 29 और रिशाद हुसैन ने 24 रन की पारी खेली।

इससे पहले पंड्या (नाबाद 50 रन, 27 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के तेजतर्रार अर्धशतक के अलावा विराट कोहली (37), ऋषभ पंत (36) और शिवम दुबे (34) की उपयोगी पारियों से भारत ने पांच विकेट पर 196 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से तंजीम हसन साकिब ने 32 जबकि रिशाद हुसैन ने 43 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।