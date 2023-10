IND vs BAN Cricket Score: बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया, जानें उच्चतम स्कोर और बेस्ट बॉलिंग, जानें कौन है आगे

Highlights विश्व कप के मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने टीम मे कोई बदलाव नहीं किया है। बांग्लादेश टीम में तसकीन अहमद की जगह हसन महमूद खेलेंगे।

IND vs BAN Cricket Score ODI World Cup 2023: भारत महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश से भिड़ रहा है। तीन जीत के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड टीम 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर पहले पायदान पर है।

Bangladesh have won the toss and elected to bat first in Pune 🏏



Shakib Al Hasan sits out with an injury 👀#INDvBAN 📝: https://t.co/MONolx3Yt9pic.twitter.com/brCizSvU2h — ICC (@ICC) October 19, 2023

बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने भारत के खिलाफ बृहस्पतिवार को विश्व कप के मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टार हरफनमौला और कप्तान शाकिब अल हसन चोट के कारण यह मैच नहीं खेल सकेंगे। भारत ने टीम मे कोई बदलाव नहीं किया है जबकि बांग्लादेश टीम में तसकीन अहमद की जगह हसन महमूद खेलेंगे।

भारत ने इस संस्करण के अपने सभी तीन मैच जीते हैं जबकि बांग्लादेश ने अपना पहला मैच ही जीता है। वनडे विश्व कप में दोनों टीमें केवल चार बार एक-दूसरे से भिड़ी हैं, जिनमें से तीन जीत के साथ भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारतीय टीम ने अभियान की शुरुआत शानदार की है।

Can India remain undefeated at #CWC23 or will Bangladesh stun the hosts in Pune? 👀#INDvBANpic.twitter.com/eoE9Mk5N3o — ICC (@ICC) October 19, 2023

विश्व कप में IND बनाम BAN खेले गए मैचः 4

भारत - 3

बांग्लादेश - 1

अंतिम परिणाम - भारत 28 रन से जीता (2019; बर्मिंघम)..,

IND बनाम BAN - विश्व कप में परिणामों की सूचीः

2007 - बांग्लादेश पांच विकेट से जीता (पोर्ट ऑफ स्पेन)

2011 - भारत 87 रन से जीता (मीरपुर)

2015 - भारत 109 रन से जीता (मेलबर्न)

2019 - भारत 28 रन से जीता (बर्मिंघम)।

एकदिवसीय विश्व कप में भारत बनाम बांग्लादेशः

उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर-

वीरेंद्र सहवाग - 140 गेंदों पर 175 रन (2011; मीरपुर)

रोहित शर्मा - 126 गेंदों पर 137 रन (2015; मेलबर्न)

विराट कोहली - 83 गेंदों पर 100* (2011; मीरपुर)

एकदिवसीय विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़ेः

मुस्तफिजुर रहमान - 10 ओवर में 5/59 (2019; बर्मिंघम)

उमेश यादव - 9 ओवर में 4/31 (2015; मेलबर्न)

मशरफे मुर्तजा - 9.3 ओवर में 4/38 (2007; पोर्ट ऑफ स्पेन)।

Men in Blue 🆚 Bangladesh Tigers



Can Shakib Al Hasan's team break India's undefeated home record against Bangladesh?



Tune in to watch➡️ https://t.co/ObsrEL7rXl#CWC23 | #INDvBANpic.twitter.com/HyDtzHsdle — ICC (@ICC) October 19, 2023