IND vs BAN, 3rd T20I: 70 चौके-छक्के, 461 रन, 40 ओवर और 13 विकेट?, इस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज पर किया कब्जा...

Highlights ​​​IND vs BAN, 3rd T20I: सीरीज 3-0 से अपनी झोली में डाली। ​​​IND vs BAN, 3rd T20I: भारत ने छह विकेट पर 297 रन बनाए। ​​​IND vs BAN, 3rd T20I: बांग्लादेश की टीम 164 रन ही बना सकी।

IND vs BAN, 3rd T20I: हैदराबाद में जमकर आतिशबाजी? भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से हराकर सूप़ड़ा साफ किया। संजू सैमसन ने बल्ले से फायर किया और पहली बार शतकीय पारी खेली। संजू को प्लेयर ऑफ द मैच और हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। हार्दिक ने 3 मैचों की सीरीज में बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया। घरेलू टीम के लिए सब कुछ सही रहा। भारत ने टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी की और अपना सर्वोच्च T20I स्कोर 297 रन बनाया। संजू सैमसन ने शानदार शतक बनाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार पारी खेली और 35 गेंद में 75 रन बनाए।

IND vs BAN, 3rd T20I: T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक 200 से अधिक का योग

7 - 2023 में भारत

7 - 2024 में जापान

6- 2022 में इंग्लैंड

6 - 2022 में दक्षिण अफ्रीका

6 - 2024 में भारत।

IND vs BAN, 3rd T20I: पुरुषों की T20I में सबसे अधिक बाउंड्री

81 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

71 - बुल्गारिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2022

70 - भारत बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024

69 - बुल्गारिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2022

68 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, जोहान्सबर्ग, 2015।

संजू सैमसन के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 133 रन से जीत दर्ज करके सीरीज 3-0 से अपनी झोली में डाली। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करके छह विकेट पर 297 रन बनाए, जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर था। बांग्लादेश की टीम जवाब में सात विकेट पर 164 रन ही बना सकी।

IND vs BAN, 3rd T20I: भारत में T20I में सबसे अधिक मैच-एग्रीगेट

472 - एएफजी बनाम आईआरई, देहरादून, 2019

461 - IND vs BAN, हैदराबाद, 2024

459 - इंग्लैंड बनाम एसए, मुंबई डब्ल्यूएस, 2016

458 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2022

447 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, गुवाहाटी, 2023

IND vs BAN, 3rd T20I: पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाली टीमें

37 - भारत

36 - समरसेट

35 - सीएसके

33 - आरसीबी

31 - यॉर्कशायर।

भारत के लिये तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 32 रन देकर दो और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये। बांग्लादेश के लिये तौहीद ह्र्दय ने 42 गेंद में 63 और लिटन दास ने 25 गेंद में 42 रन बनाये लेकिन बाकी बल्लेबाज नहीं चल सके। इससे पहले भारत ने टी20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया।

IND vs BAN, 3rd T20I: T20I में भारत के लिए सबसे अधिक जीत का अंतर

168 रन बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2023

143 रन बनाम आईआरई, डबलिन, 2018

133 रन बनाम BAN, हैदराबाद, 2024

106 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2023

101 रन बनाम एएफजी, दुबई, 2022

100 रन बनाम ZIM, हरारे, 2024।

भारत ने अफगानिस्तान द्वारा 2019 में देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ बनाये गए तीन विकेट पर 278 रन के स्कोर को पीछे छोड़ा। टी20 क्रिकेट में सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड नेपाल के नाम है, जिसने 314 रन बनाये थे । इससे पहले टी20 क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च स्कोर पांच विकेट पर 260 रन था जो 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में बनाया था।

IND vs BAN, 3rd T20I: एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20I जीत

29 - युगांडा (2023)

28 - भारत (2022)

21 - तंजानिया (2022)

21* - भारत (2024)

20 - पाकिस्तान (2021) *सुपर ओवर जीत सहित

भारत के लिये सैमसन ने सिर्फ 47 गेंद में 11 चौकों और आठ छक्कों की मदद से 111 रन बनाये जो रोहित शर्मा (35 गेंद) के बाद किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज टी20 शतक है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंद में 75 रन बनाये जिसमें आठ चौके और पांच छक्के शामिल थे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिये 173 रन की साझेदारी की।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (चार) जल्दी आउट हो गए । तंजीम हसन की गेंद पर पूल शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवाया। इसके बाद सैमसन और सूर्यकुमार ने मोर्चा संभाला। सैमसन ने तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद को दूसरे ही ओवर में लगातार चार चौके जड़े । अगले 10 . 3 ओवर में दर्शकों को दशहरे के दिन बल्ले से आतिशबाजी देखने को मिली।

दसवें ओवर में लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को सैमसन ने लगातार पांच छक्के लगाये । इसके अलावा तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को बैकफुट पर जाकर छक्का जड़ा। सैमसन ने 40 गेंद में अपना अर्धशतक आफ स्पिनर मेहदी हसन को चौका लगाकर पूरा किया। सूर्यकुमार ने तंजीम को तीन चौके और एक छक्का लगाकर 23 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

सैमसन को मुस्ताफिजूर ने बाउंसर पर आउट किया जबकि सूर्यकुमार को महमूदुल्लाह ने आखिरी टी20 शिकार बनाया। आखिर में हार्दिक पंड्या ने 18 गेंद में 47 और रियान पराग ने 13 गेंद में 34 रन बनाये। दोनों ने चौथे विकेट के लिये 70 रन जोड़कर भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।