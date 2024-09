IND vs BAN 2nd Test Highlights Video: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है, खराब मौसम के कारण दूसरे और तीसरे दिन खेल नहीं हो सका, आज चौथे दिन टीम इंडिया ने शानदार फील्डिंग और गेंदबाजी की और बांग्लादेश बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। बुमराह ने सबसे पहले एम एम रहीम को बोल्ड किया, इसके बाद एम एच मिराज स्लिप में आसान सा कैच थमा बैठे। 141 की गति से बुमराह की तूफानी गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाज बहुत परेशान दिखे। बांग्लादेश पहली पारी में 233 रन पर ऑल आउट हो गया।

One hand, all class 🤯👌 Captain Rohit Sharma takes a stunner to dismiss Liton Das!☝️ #INDvBAN #JioCinemaSports #IDFCFirstBankTestSeries pic.twitter.com/Raq8OoLAlI

He's at it again 🔥🔥



Taijul Islam departs and Jasprit Bumrah has his third of the innings 😎



Live - https://t.co/JBVX2gz6EN#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/wmF0sgcTuR