IND vs AUS World Cup Final: अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल की पूरी तैयारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे कई शो

अहमदाबाद: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल का इंतजार अब खत्म हो गया है क्योंकि रविवार, 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है।

ऐसे में बीसीसीआई ने रविवार को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 के ग्रैंड फिनाले के दौरान होने वाले शानदार प्रदर्शन के पूरे कार्यक्रम की घोषणा की। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट किया, "इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल शानदार प्रदर्शन और जीवन भर के अनुभव से भरा है।"

गौरतलब है कि आदित्य गढ़वी, प्रीतम चक्रवर्ती, जोनिता गांधी, नकाश अजीज, अमित मिश्रा, अकासा सिंह और तुषार जोशी का प्रदर्शन इस दौरान आयोजित किया गया है जिसका लुत्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक उठा सकेंगे।

