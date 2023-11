IND vs AUS World Cup Final 2023: दिल्ली-एनसीआर में पब, रेस्तरां फुल, क्रिकेट विश्व कप फाइनल को लेकर उत्साह, बड़ी टीवी स्क्रीन लगाने से लेकर विशेष पेय पदार्थ परोसने तक...

Highlights विश्व कप फाइनल के उत्साह को भुनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। टूर्नामेंट में अब तक सभी 10 मैच जीते हैं। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जायेगा।

IND vs AUS World Cup Final 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच के लिए दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पब और रेस्तरां में विशेष प्रबंध किये जा रहे हैं ताकि लोग पूरे उत्साह के साथ इस मैच का आनंद उठा सके।

बड़ी टीवी स्क्रीन लगाने से लेकर विशेष पेय पदार्थ परोसने तक, दिल्ली-एनसीआर में पब और रेस्तरां विश्व कप फाइनल के उत्साह को भुनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची और उसने टूर्नामेंट में अब तक सभी 10 मैच जीते हैं। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जायेगा।

‘यस मिनिस्टर - पब एंड किचन’ के एक प्रतिनिधि ने कहा, ‘‘क्योंकि यह एक बड़ा मैच है इसलिए हम ‘कवर चार्ज’ के तौर पर 3,000 रुपये ले रहे हैं। सामान्य दिनों में, हम यह शुल्क नहीं लेते हैं लेकिन हमने बड़े मैचों के लिए यह दर रखी है।’’ ‘कवर चार्ज’ वह शुल्क होता है जो आपको कुछ रेस्तरां में अपने भोजन और पेय पदार्थ के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि के अलावा चुकाना होता है।

Two captains. One trophy 🏆



Who will lift the ultimate prize?#CWC23pic.twitter.com/SjoMaRHpC2 — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 18, 2023

‘बीयर कैफे’ में उन लोगों के लिए विशेष पेशकश हैं जो नीली जर्सी पहनकर आयेंगे। बीयर कैफे के संस्थापक राहुल सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘फाइनल में टीम इंडिया के साथ, हम रविवार को देशभर में अपने सभी आउटलेट्स पर प्रशंसकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

बड़ी स्क्रीन पर सीधे प्रसारण से लेकर टीम इंडिया की जर्सी पहनने वालों के लिए विशेष पेशकश तक, बीयर के साथ उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत कुछ होगा।’’ हरियाणा में गुरुग्राम के साइबर सिटी में ‘सोई 7 पब’ और ‘ब्रूअरी’ में भी विश्व कप फाइनल मैच के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है।

सोई 7 के ललित अहलावत ने कहा, ‘‘हमारे पास मैचों का प्रसारण करने के लिए तीन बड़ी स्क्रीन हैं। हम साइबर सिटी में सबसे बड़ा स्थल हैं और ऐसे आयोजनों को देखते समय माहौल बहुत मायने रखता है। हम भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हैं।’’