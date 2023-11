IND vs AUS, World Cup final: छठी बार चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया, ट्रेविस हैड का शानदार शतक

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को हुए फाइनल मैच में कंगारू टीम में टीम इंडिया को 6 विकेट से मात दी ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हैड ने 120 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली

IND vs AUS, World Cup 2023 final: ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को हुए फाइनल मैच में कंगारू टीम ने टीम इंडिया को 6 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व चैंपियन बन गई है। सलामी बल्लेबाज ट्रैविड हेड की शतकीय पारी और लाबुशेन की अर्धशतकीय पारी ने टीम इंडिया के तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया।

फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में अपने सभी विकेट खोते हुए 240 रनों का स्कोर खड़ा किया और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रनों का आसान लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ट्रैविस हैड ने 120 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली। इस पारी में उनके 15 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके अलावा मार्नस लाबुशेन ने 58 रनों की नाबाद पारी खेली।

Australia downed India to lift the Men's @cricketworldcup for a record sixth time in Ahmedabad 💪



A flawless performance 👏#CWC23 | #INDvAUSpic.twitter.com/gIOYUApzHj