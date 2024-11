IND vs AUS: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का प्लान, टीम में शामिल ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर...

Ind vs Aus 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट के लिए हरफनमौला ब्यू वेबस्टर को चोटिल मिचेल मार्श के विकल्प के रूप में टीम में शामिल किया है। पांच मैचों की इस श्रृंखला में पर्थ में खेले गये शुरुआती टेस्ट के दौरान मार्श की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। भारत ने इस मैच को 295 रन से जीता था। मार्श की तरह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर वेबस्टर ने अंतरराष्ट्रीय पदार्पण नहीं किया है लेकिन पिछले दो वर्षों में शेफील्ड शील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस 30 वर्षीय खिलाड़ी ने पांच शतक और नौ अर्धशतक की मदद से 1788 रन बनाए हैं।

उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ तस्मानिया के शेफील्ड शील्ड मैच में शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया। वेबस्टर ने इस मैच में 61 और 49 रन बनाने के अलावा पांच विकेट भी लिए थे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत के खिलाफ ए श्रृंखला में भी हरफनमौला प्रभावित किया था। वह नाथन मैकस्वीनी के बाद ऑस्ट्रेलिया ए के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 72.50 की प्रभावशाली औसत से चार पारियों में 145 रन बनाए। गेंद से वह ब्रेंडन डोगेट के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। दोनों ने भारत ए के खिलाफ दो मैचों में सात-सात विकेट लिए थे। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने वेबस्टर के हवाले से कहा, ‘‘मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ (ऑस्ट्रेलिया ए के लिए) कुछ रन और विकेट हासिल करना सुखद रहा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब भी आप ‘ए’ टीम के लिए खेलते हैं, तो यह टेस्ट से एक स्तर नीचे होता है, इसलिए यह आपको अच्छी स्थिति में रखता है।

एनएसडब्ल्यू के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद ‘बेल्स’ (पुरुष चयन अध्यक्ष जॉर्ज बेली) का फोन कॉल आना मेरे लिए वास्तव में एक गौरवपूर्ण क्षण था। मैं टीम से जुड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।’’ वेबस्टर के पास आक्रामक बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी में सीम का शानदार इस्तेमाल करने की क्षमता है। वह पिछले सत्र में शेफील्ड शील्ड के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गये थे और मौजूदा सत्र में भी अपनी लय बनाये रखने में सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने श्रृंखला के शुरुआती मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद कहा था कि छह दिसंबर से शुरू होने वाले एडिलेड में गुलाबी गेंद (दिन-रात्रि) के टेस्ट के लिए घरेलू टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय टीम के साथ इस सप्ताह के अंत में होने वाले अभ्यास मैच के लिए जैक निस्बेट को चोटिल जेम रयान के स्थान पर प्रधानमंत्री एकादश में शामिल किया गया है। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिश, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, नाथन मैकस्वीनी, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर।