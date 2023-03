IND vs AUS: भारतीय सरजमीं पर 100 टेस्ट विकेट, उमेश ने 31 मैच में हासिल की उपलब्धि

Highlights इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन 197 रन पर आउट कर दिया। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 108 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।

IND vs AUS: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भारतीय सरजमीं पर 100 टेस्ट विकेट लेकर कारनामा कर दिया। मिचेल स्टार्क 100वें शिकार बने। उमेश यादव ने 31 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। इस बीच टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन 197 रन पर आउट कर दिया।

#IndvsAus 3rd test, day 2: Umesh Yadav bags 100 Test wickets on Indian soil. Mitchell Starc becomes Umesh Yadav's 100th wicket. Umesh Yadav achieves this milestone in 31 Tests.



Australia 196/8, lead by 87 runs. pic.twitter.com/NcQThW5TZ1 — Kalinga TV (@Kalingatv) March 2, 2023

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 197 रन बनाए। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 108 रन बना सकी थी जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने चार जबकि रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

Australia lose their last six wickets for only 11 runs!



Can India continue their momentum in the second innings?#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/FFaPxt9fIYpic.twitter.com/7TapXdeu5k — ICC (@ICC) March 2, 2023

बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन ने अपने दूसरे ही टेस्ट में पांच विकेट चटकाए थे। स्पिन की अनुकूल पिच पर कुहनेमैन (16 रन पर पांच विकेट) और अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन (35 रन पर तीन विकेट) ने भारत को 33.2 ओवर में 109 रन पर समेट दिया।

भारत के लिए विराट कोहली 52 गेंद में 22 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे लोकेश राहुल की जगह टीम में शामिल शुभमन गिल ने 21 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में ख्वाजा (60) और मार्नस लाबुशेन (31) के बीच दूसरे विकेट की 96 रन की साझेदारी से मैच में अपनी स्थिति मजबूत रखी। यह ऑस्ट्रेलिया की ओर से श्रृंखला की सबसे बड़ी साझेदारी है।