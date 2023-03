IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की 2-1 से जीत, चौथा टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ

Highlights चौथे टेस्ट के आखिरी दिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जबकि स्पिन गेंदबाज जडेजा और अश्विन रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए

IND vs AUS: भारतीय टीम ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की है। अहमदाबाद में खेला गया ट्रॉफी का चौथा और आखिरी मुकाबला ड्रॉ हो गया। चौथे टेस्ट मैच में सोमवार को आखिरी दिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। जबकि पहली पारी में मेहमान टीम ने 480 रन बनाए थे। इस मैच में भारतीय टीम ने बेहद उम्दा बल्लेबाजी की और 480 रनों के जवाब में 571 रन बनाए थे।

मैच के आखिरी दिन पिच से गेंदबाजों को मदद नहीं मिली और पहली पारी में 91 रन से पिछड़ने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 175 रन बनाये। दोनों कप्तान जब मैच को समाप्त करने पर सहमत हुए तब लाबुशेन 63 और स्मिथ 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत ने श्रृंखला के शुरुआती दोनों मैचों को जीता था जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर टेस्ट को जीकर वापसी की थी।

The fourth Test ends in a draw as India take the series 2-1 👏#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/VJoLfVSeIFpic.twitter.com/DSrUTbdMEO