IND vs AUS: सिडनी में राणा का जलवा, अगरकर, कृष्णा, बुमराह और अश्विन क्लब में शामिल

Highlights IND vs AUS LIVE: शनिवार को यहां 46.4 ओवर में 236 रन पर आउट हो गई। IND vs AUS LIVE: ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू रेनशॉ ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। IND vs AUS LIVE: वी सुंदर ने 2 विकेट अपने नाम किया।

सिडनीः ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां 46.4 ओवर में 236 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू रेनशॉ ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर चार विकेट लिए। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 100 कैच पूरे किए।

Innings Break!



A clinical bowling display from #TeamIndia as Australia are bundled out for 236 runs in the 3rd ODI.



Harshit Rana is the pick of bowlers with 4 wickets to his name.



Harshit Rana is the pick of bowlers with 4 wickets to his name.

IND vs AUS LIVE: पहले 8 वनडे के बाद भारत के लिए सर्वाधिक विकेट-

19 ए अगरकर/पी कृष्णा

17 जे बुमराह

16 आर अश्विन/हर्षित राणा *।

Harshit Rana finishes things off in style.



Gets two wickets in an over as Australia are all out for 236 runs in 46.4 overs.



Harshit Rana finishes things off in style.

Gets two wickets in an over as Australia are all out for 236 runs in 46.4 overs.

IND vs AUS LIVE: 180+ रन पर तीन विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे बुरा पतन (वनडे)-

24/7 (202/3 से 226) बनाम वेस्टइंडीज, मेलबर्न 1989

26/7 (232/3 से 258) बनाम भारत, मुंबई, विश्व कप 1996

47/7 (190/3 से 237) बनाम पाकिस्तान, मेलबर्न 2005

53/7 (183/3 से 236) बनाम भारत, सिडनी 2025 *।