India vs Australia LIVE, 5th Test, Day 3: सिडनी टेस्ट में जीत हासिल कर ऑस्ट्रलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस सीरीज को मेजबान टीम ने 3-1 से अपने नाम किया है। सिडनी टेस्ट के अलावा ऑस्ट्रेलिया के नाम एडिलेड और मेलबर्न टेस्ट रहा। टीम इंडिया को जहां सिर्फ पहले टेस्ट में कामयाबी मिल सकी वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ रहा था।

सिडनी टेस्ट की बात की जाए तो इंडिया ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे वहीं इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 181 रन बनाए। इसके बाद भारत की दूसरी इनिंग फ्लॉप साबित हुई। इस पारी में भारत केवल 157 रन बना सका. ऑस्ट्रेलिया को मिले 162 रनों के लक्ष्य को मेजबान टीम ने आसानी से हासिल कर लिया और 6 विकेट रहते टारगेट पूरा कर लिया।

After 45 days of riveting cricket, a decade-long drought comes to an end 👏



— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 5, 2025

इस सीरीज में सर्वाधिक रन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड के नाम रहे इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। ये सीरीज इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि आखिरी टेस्ट से बिल्कुल पहले रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया।

Thanks @Jaspritbumrah93 for giving your more than 100% & giving 🇮🇳 a strong chance to match the mighty & more prepared 🇦🇺. Missed you big time this morning for the last innings of the series. Salute 🫡 to your top commitment, you are a true warrior ! #BGT#IndiavsAustralia
— Advait Arora (@WealthEnrich) January 5, 2025

पहला टेस्ट - पर्थ- भारत ने 295 रनों से जीता

दूसरा टेस्ट -एडिलेड- ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से अपने नाम किया

तीसरा टेस्ट- ब्रिस्बेन- ड्रॉ

चौथा टेस्ट- मेलबर्न- ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से जीत हासिल की

पाँचवाँ टेस्ट- सिडनी- ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की