IND vs AUS: रोहित और कोहली के लिए एक फॉर्मेट में खेलना चुनौतीपूर्ण, वॉटसन

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन का मानना ​​है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एकदिवसीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि अब वे केवल एक ही प्रारूप में खेलते हैं।

By संदीप दाहिमा | Updated: October 16, 2025 13:36 IST2025-10-16T13:35:48+5:302025-10-16T13:36:33+5:30

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन का मानना ​​है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एकदिवसीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि अब वे केवल एक ही प्रारूप में खेलते हैं। आधुनिक क्रिकेट में टी20 का बोलबाला है जबकि भारत टेस्ट क्रिकेट भी खूब खेलता है, जिससे वनडे प्रारूप के लिए बहुत कम जगह बचती है। टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने वाले रोहित और कोहली फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली एक दिवसीय श्रृंखला में खेलेंगे। किसी खिलाड़ी के लिए एक प्रारूप के क्रिकेटर के रूप में अपनी लय को बरकरार रखना मुश्किल होता है। इसका एक उदाहरण भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हैं, जो एकदिवसीय टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके। वॉटसन ने जिओ हॉटस्टार से कहा, ‘‘विराट और रोहित के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सिर्फ़ एक प्रारूप में खेलना एक चुनौती होगी।

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ों का सामना करने के लिए उन्हें कुछ समायोजन करने होंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन विराट और रोहित चैंपियन खिलाड़ी हैं और उनकी संभावना को कभी खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्हें लय हासिल करने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन एक बार इसे हासिल करने के बाद वे ऑस्ट्रेलिया के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं।’’ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला में सभी की निगाहें रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। यह श्रृंखला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन दोनों के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वॉटसन ने इसके साथ ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘ भारतीय टीम इस समय अविश्वसनीय रूप से शानदार प्रदर्शन कर रही है और ऑस्ट्रेलिया को उसके विजय अभियान पर रोक लगाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह श्रृंखला काफी रोमांचक होगी।’’

टॅग्स :Rohit SharmaVirat KohliShane WatsonCricketIndia Vs Australiaरोहित शर्माविराट कोहलीशेन वॉटसनक्रिकेटभारत Vs ऑस्ट्रेलिया