IND vs AUS: भारत की पहली पारी 571 रन पर समाप्त, ऑस्ट्रेलिया से 91 रनों से आगे, कोहली और गिल ने ठोके शतक

Highlights भारतीय टीम पहली पारी में मेहमान टीम से 91 रनों से आगे रही भारत ने 9 विकेट खोकर बनाए 571 रन, जबकि AUS ने बाए थे 480 रन कोहली ने 186 रनों की पारी खेली तो वहीं शुभमन गिल ने 128 रनों का योगदान रहा

IND vs AUS 4th Test: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में रविवार को चौथे दिन भारतीय टीम की पहली पारी 571 रनों पर समाप्त हुई। इसी के साथ भारतीय टीम पहली पारी में मेहमान टीम से 91 रनों से आगे रही। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी कमाल की रही। मुख्य रूप से विराट कोहली ने 186 रनों की पारी खेली तो वहीं शुभमन गिल ने 128 रनों का योगदान रहा। वहीं चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 3 रन बना लिए हैं और वह 88 रनों से पीछे है।

पहली कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 28वां शतक लगाया। हालांकि इस शतक के उन्होंने 3 सालों से अधिक का समय लिया। जबकि गिल के लिए यह साल जबरदस्त रहा। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़े हैं। टेस्ट करियर का यह उनका दूसरा शतक था। कोहली और गिल के अलावा सातवें क्रम में बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने करीब 70 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 113 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली। भारतीय पारी में शिखर भरत ने 44, पुजारा ने 42 और कप्तान रोहित शर्मा ने 35 रनों का योगदान दिया।

