IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया 236 रन पर ढेर, हर्षित राणा ने 4 विकेट झटके

HighlightsIND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया 236 रन पर ढेर, हर्षित राणा ने 4 विकेट झटके
ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां 46.4 ओवर में 236 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू रेनशॉ ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर चार विकेट लिए।
तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर चार विकेट लिए जिससे भारत ने मैट रेनशॉ के अर्धशतक के बावजूद आस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में शनिवार को यहां 46.4 ओवर में 236 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन उसके बल्लेबाज बड़ी साझेदारियां निभाने में नाकाम रहे। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया विशेष कर स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में रन प्रवाह रोकने में सफल रहे। राणा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच से अच्छी गति और उछाल हासिल की तथा प्रभावशाली प्रदर्शन करके अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया।
कप्तान मिशेल मार्श (41) और ट्रेविस हेड (29) के बीच पहले विकेट के लिए 61 रन तथा रेनशॉ (56) और एलेक्स कैरी (24) के बीच 54 रन की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनाए रखा लेकिन यह बड़ा स्कोर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मार्श और हेड ने विकेट के चारों ओर कुछ अच्छे शॉट खेले। लेकिन हेड ने मोहम्मद सिराज की एक सहज गेंद को सीधे बैकवर्ड प्वाइंट पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में पहुंचा दिया। भारत की फील्डिंग शानदार रही और उसके खिलाड़ियों ने कुछ दर्शनीय कैच लिए। वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट (30) को आउट करने के लिए विराट कोहली ने बैकवर्ड पॉइंट पर जो कैच लिया, उसे सर्वश्रेष्ठ रिफ्लेक्स कैच में गिना जा सकता है।
लेकिन श्रेयस अय्यर ने इस कोशिश को और बेहतर करते हुए कैरी का दौड़कर शानदार कैच लिया। श्रेयस ने प्वाइंट से काफी दूरी तय कर डाइव लगाकर कैच लिया, हालांकि इस प्रयास में उन्हें मामूली चोट भी आई। अक्षर पटेल ने इस बीच में अपना जादू दिखाते हुए मार्श को आउट किया। लेकिन रेनशॉ ने एक छोर पर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ एक चौका लगाकर 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। वाशिंगटन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। मिचेल ओवेन और मिचेल स्टार्क भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सात विकेट पर 201 रन हो गया। निचले क्रम में कुछ बल्लेबाज़ों के योगदान ने उन्हें सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया।