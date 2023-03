IND vs AUS: मोहम्मद शमी के लिए जय श्री राम के नारे से बिल्कुल अनजान हूं, मैच के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा

Highlights भारतीय कप्तान ने कहा, मैं शमी के लिए जय श्री राम के जाप से बिल्कुल अनजान हूं उन्होंने कहा, मैंने इसे पहली बार ही सुना है, मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ है चौथे टेस्ट मैच के दौरान शुक्रवार को मैच खत्म होने के बाद दर्शकों ने शमी से जय श्रीराम कहा

IND vs AUS: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट में मोहम्मद शमी के लिए 'जय श्री राम' के नारे की जानकारी नहीं थी। भारतीय कप्तान ने कहा, “मैं शमी के लिए जय श्री राम के जाप से बिल्कुल अनजान हूं। मैंने इसे पहली बार ही सुना है। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ है।'

बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच के दौरान शुक्रवार को मैच खत्म होने के बाद दर्शकों ने टीम के खिलाड़ियों को देखकर जय श्रीराम के नाए लगाए। इस बीच एक शख्स ने 'शमी... जय श्रीराम' कहते हुए सुनाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

"Shami... Jai Shree Ram"...



If this indeed happened before the start of the 4th test of the #BorderGavaskarTrophy in Ahmedabad, it makes me puke at the insensitivity from certain pricks.



I'd ban these fellows from attending any games here after! pic.twitter.com/AYHK2W5suw