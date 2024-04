Amroha Lok Sabha Seat: 'भाई मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में कमाल कर दिया था', यूपी के अमरोहा में पीएम मोदी ने कहा

Highlights अमरोहा में चुनावी सभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया पीएम मोदी ने कहा, भाई मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में कमाल कर दिया था खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है

Amroha Lok Sabha Seat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीलोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें। और विशेषकर मैं अपने युवाओं से आग्रह करूंगा, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें।

#WATCH | While addressing a public rally in Amroha, UP, PM Modi says "...The whole world has seen the amazing feat done by Mohammed Shami (who belongs to Amroha) in the Cricket World Cup. The Central Govt has given the Arjuna Award to Mohammed Shami for his excellent performance… pic.twitter.com/F0AuBoNK3h — ANI (@ANI) April 19, 2024

पीएम मोदी ने आगे कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी की सरकार यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रहे हैं। उन्होंने आगे विपक्ष पर निशाना साधा।

#WATCH | Amroha, Uttar Pradesh: Addressing a public meeting, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, "Under the leadership of PM Modi, we have been provided with a safe environment of security. The transformation we are witnessing in the nation is wonderful and… pic.twitter.com/UkHSRQLzSZ — ANI (@ANI) April 19, 2024

पीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना, तो सपा-कांग्रेस दोनों पार्टियों में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ है। आज जब पूरा देश राममय है, तब समाजवादी पार्टी के लोग रामभक्ति करने वालों को सार्वजनिक रूप से पाखंडी कहते हैं।

#WATCH | While addressing a public rally in Amroha, Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says "The sugarcane farmers of Amroha can never forget how much they were harassed earlier for payments. But today, along with record purchases of sugarcane, record payments are also… pic.twitter.com/XuhoUR946n — ANI (@ANI) April 19, 2024

कांग्रेस के प्रत्याशी को भारत माता की जय बोलने में परेशानी होती है

पीएम मोदी ने आगे कहा कि यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश अली हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसानों की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था और न ही उनकी परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है।

