IND vs AUS 4th Test: 5 दिन, 40 विकेट और 1232 रन?, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लें रोहित शर्मा और विराट कोहली?, एमसीजी में बल्लेबाजों ने एक बार फिर आसानी से घुटने टेके

Highlights IND vs AUS 4th Test: ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के आगे बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह गिरते रहे। IND vs AUS 4th Test: जोरदार जीत दर्ज करके सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। IND vs AUS 4th Test: अंतिम और पांचवां मैच 3 जनवरी 2025 से खेला जाएगा।

IND vs AUS 4th Test: टेस्ट क्रिकेट का अद्भुत खेल! ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल कर 2-1 से बढ़त बना ली। 5 दिन के खेल में 40 विकेट और इस दौरान 1232 रन बने और जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की। अंतिम सत्र में कंगारू टीम ने जोर लगाकर जीत हासिल की। जोरदार जीत दर्ज करके सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के आगे बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह गिरते रहे। भारत ने अपने आखिरी सात विकेट 34 रनों पर खो दिए। कंगारू कप्तान पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। कमिंस ने 49 और 41 की पारी खेली और 6 विकेट लिए।

Incredible scenes in Melbourne as Australia clinch the fourth Test 🎉#WTC25 | #AUSvINDpic.twitter.com/5gqRYRTzLQ — ICC (@ICC) December 30, 2024

Australia edge closer to defending their World Test Championship crown with a thrilling win over India in Melbourne 👏 #WTC25 | #AUSvINDhttps://t.co/Fc1NirnhPt— ICC (@ICC) December 30, 2024

IND vs AUS 4th Test: फिर नाकाम रहे रोहित और विराट, भारत चौथा टेस्ट 184 रन से हारा

भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर आसानी से घुटने टेक दिये और चौथे टेस्ट में आस्ट्रेलिया के हाथों 184 रन की शर्मनाक हार के साथ ही लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की मांग जोर पकड़ने लगी है। जीत के लिये 340 रन के दुरूह लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित नौ और कोहली पांच रन बनाकर आउट हो गए।

रोहित को अति रक्षात्मक शैली अपनाने का खामियाजा भुगतना पड़ा तो आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर कोहली ने फिर विकेट गंवाया। भारत ने आखिरी सात विकेट 20.4 ओवर में 34 रन के भीतर गंवा दिये और दूसरी पारी में टीम 155 रन पर आउट हो गई। आस्ट्रेलियाई कप्तान और ‘प्लेयर आफ द मैच’ पैट कमिंस ने 18 ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए।

Priceless #WTC25 points as Australia take a 2-1 lead over India with a tremendous win in Melbourne 👊#AUSvIND 📝: https://t.co/V3bDj8LroFpic.twitter.com/UuRprdPw6a — ICC (@ICC) December 30, 2024

जबकि स्कॉट बोलैंड ने 16 ओवर में 39 रन देकर तीन विकेट चटकाये। नाथन लियोन को दो और मिचेल स्टार्क को कोहली का कीमती विकेट मिला। इससे पहले यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच चौथे विकेट के लिये 88 रन की साझेदारी से मैच ड्रॉ की ओर मुड़ता दिख रहा था लेकिन एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पंत के आउट होने के बाद भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

आस्ट्रेलिया अब सीरीज में 2 . 1 से आगे है। भारत अगर सिडनी टेस्ट नहीं जीतता है तो लगातार तीसरी बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलने का सपना भी टूट जायेगा। जायसवाल (208 गेंद में 84 रन) को छोड़कर भारत का कोई बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर सका। जायसवाल को विवादित ढंग से तीसरे अंपायर ने विकेट के पीछे कैच आउट करार दिया।

टेस्ट मैच जीतने या बचाने की कला अब विरले क्रिकेटरों के पास ही रह गई है लेकिन भारत की उम्मीदों का सरमाया दो सबसे अनुभवी खिलाड़ियों पर था जो करीब दो दशक से अपने खेल से एक देशवासियों को खुशियों की सौगातें देते आये हैं। लेकिन दोनों ही चूक गए और अब चयनकर्ताओं को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।

पंत ने दूसरे सत्र में जबर्दस्त संयम का प्रदर्शन किया लेकिन ट्रेविस हेड को एक खराब शॉट खेलकर उन्होंने आस्ट्रेलिया की जीत की राह प्रशस्त कर दी। सीमित ओवरों में शानदार प्रदर्शन के बावजूद आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद कोहली की कमजोरी बन गई है और इसे आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बखूबी भुनाया । सुबह भारत ने लंच तक तीन विकेट 33 रन पर गंवा दिये थे।

रोहित ने 40 गेंद में नौ रन बनाये और टेस्ट मैचों में दसवीं बार आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का शिकार हुए। वहीं कोहली (29 गेंद में पांच रन) एक बार फिर कवर ड्राइव खेलने की ललक पर काबू नहीं रख सके और मिचेल स्टार्क की गेंद पर पहली स्लिप में कैच दे बैठे । केएल राहुल को खाता भी नहीं खोल पाये।

सुबह खेल शुरू होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 13वीं बार पारी के पांच विकेट लेकर आस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 234 रन पर आउट किया। इसके बाद लग रहा था कि रोहित शीर्षक्रम पर अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखायेंगे लेकिन खराब फॉर्म के बीच उन्होंने रक्षात्मक खेल दिखाने की कोशिश की जो नाकाम रही।

नौ विकेट लेने वाले बुमराह और इस श्रृंखला की खोज रहे नीतिश रेड्डी के शतक के अलावा इस मैच में भारत के लिये सकारात्मक कुछ नहीं रहा। भारतीय टीम बदलाव के कठिन दौर से गुजर रही है और अब मुख्य कोच गौतम गंभीर को चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर के साथ मिलकर कुछ कठिन फैसले लेने होंगे।