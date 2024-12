IND vs AUS 4th Test Score: सिराज ने उस्मान ख्वाजा को किया क्लीन बोल्ड, रनों के लिए तरसा ऑस्ट्रेलिया; भारतीय गेंदबाजों का कहर जारी

IND vs AUS 4th Test Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का चौथा दिन है। दूसरी पारी के खेल में भारतीय गेंदबाजों का कहर ऑस्ट्रेलियाई टीम पर बरपा है। जहां जसप्रीस बुमराह ने सैम कान्सटस को पवेलियन भेजा तो वहीं मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को क्लीन बोल्ड किया। ख्वाजा के रूप में इंडिया ने बड़ा विकेट झटका जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

Siraj cleans up Khawaja!



The Australian opener's unconvincing stay in the middle ends as Siraj claims his first victim and the MCG now reverberates with chants of "DSP, DSP."



Australia are 47-2 after 21 overs.

Australia are 47-2 after 21 overs.