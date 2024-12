IND vs AUS 4th Test Day 5 Score: भारत का लगा दूसरा झटका, रोहित के बाद केएल राहुल आउट; 340 रनों के लक्ष्य से अब भी पीछे

IND vs AUS 4th Test Day 5 Score: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के अंतिम दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो रहा है। रोहित शर्मा और केएल राहुल एमसीजी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट के 5वें दिन के पहले सत्र में ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद पैट कमिंस के एक ही ओवर में आउट हो गए। रोहित और यशस्वी जायसवाल ने मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और बाद में स्कॉट बोलैंड की कुछ बेहद अजेय गेंदों का सामना किया, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाज एकाग्रता की तस्वीर पेश करते हुए शुरुआती तेज गेंदबाजी से बच गए। रोहित विशेष रूप से इस दौरे पर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दिखे, लेकिन 40 गेंदों में नौ रन बनाकर आउट हो गए।

भारत 340 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है, जो एमसीजी में सबसे सफल टेस्ट रन चेज के रिकॉर्ड से काफी अधिक है, जो 1928 में बनाया गया था।

इससे पहले, मार्की पेसर जसप्रीत बुमराह ने दिन के अपने पहले ओवर में नाथन लियोन के रूप में अंतिम ऑस्ट्रेलियाई विकेट लिया, जिससे मेजबान टीम 234 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रात की बढ़त में 6 रन और जोड़े, जिससे भारत को अंतिम दिन 340 रन का लक्ष्य मिला।

ऑस्ट्रेलिया: उस्मान ख्वाजा, सैम कोनस्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (सी), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड।

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, रोहित शर्मा (सी), विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप।

