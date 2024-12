VIDEO: उखाड़ फेंके 5 विकेट, संकट में टीम इंडिया, 128 रन पर 5 झटके, भारतीय बल्लेबाजों ने टेके घुटने...

Highlights VIDEO: उखाड़ फेंके 5 विकेट, संकट में टीम इंडिया IND vs AUS 2nd Test: 128 रन पर 5 झटके, भारतीय बल्लेबाजों ने टेके घुटने...

IND vs AUS 2nd Test Match, Second Innings India Scored 128 Runs in 5 Wickets: ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में शनिवार को यहां दूसरी पारी में 128 रन पर भारत के पांच विकेट झटक कर मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा कायम कर लिया। भारतीय टीम को पारी की हार से बचने के लिए और 29 रन बनाने होंगे और उसके पांच विकेट बाकी है।

💥💥 Shubman Gill suffered the same fate as Rassie van der Dussen two years ago! The reverse angle is the best! #AUSvINDpic.twitter.com/POjjDf7CGW — cricket.com.au (@cricketcomau) December 7, 2024

दिन का खेल खत्म होते समय ऋषभ पंत (28) और नीतिश कुमार रेड्डी (15) क्रीज पर मौजूद थे। यशस्वी जायसवाल (24) और शुभमन गिल (28) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे तो वहीं लोकेश राहुल (सात), विराट कोहली (11) और कप्तान रोहित शर्मा (छह) जैसे अनुभवी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गये।

First ball, team under the pump, ball doing plenty ...



Rishabh Pant! #AUSvINDpic.twitter.com/1FosQ1I3Ju — cricket.com.au (@cricketcomau) December 7, 2024

ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने दो-दो विकेट लिये जबकि मिचेल स्टार्क को एक सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले ट्रेविस हेड के 140 रन की मदद से 337 रन बनाकर भारत पर पहली पारी के आधार पर 157 रन की बढ़त कायम की थी। टीम के लिए मार्नस लाबुशेन ने भी 64 रन का योगदान दिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने चार-चार विकेट लिये।